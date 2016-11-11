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Şehit Kaymakam Safitürk törenle memleketine uğurlandı

Mardin'in Derik ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün naaşı düzenlenen törenle memleketi Sakarya'ya uğurlandı.


11 Kasım 2016 14:56

Eşinin Türk bayraklı tabutuna sarılan Ayşegül Safitürk "Eğer bu ülkede şehit olacak bir kaymakam var ise o da sensin Fatih" diyerek gözyaşı döktü.

Mardin'in Derik ilçesinde el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirilen saldırıda ağır yaralanan Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk, helikopter ile Gaziantep'e getirilerek Ersin Arslan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Ameliyat edilen Kaymakam Safitürk, sabaha karşı şehit olmuştu.

Şehit Kaymakam Safitürk'ün naaşı Türk bayrağına sarılı tabuta konularak, cenaze aracı ile Gaziantep Havalimanına getirildi. Havalimanında düzenlenen törene Mardin Valisi Mustafa Yaman, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Geziantep Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, Mardin ve Gaziantep'teki kaymakamlar, iki kentin protokolü, şehidin babası Asım ve eşi Ayşegül ile polisler katıldı.

Törende eşinin Türk bayraklı tabutuna sarılan Ayşegül Safitürk "Eğer bu ülkede şehit olacak bir kaymakam var ise o da sensin Fatih" diyerek gözyaşı döktü. Mardin Valisi ise "Kendisi PKK, FETÖ, DEAŞ ve diğer terör örgütleri ile mücadele eden genç bir Kaymakamımızdı. Bugün kendisini ebediyete uğurladık, ruhu şad olsun. Vatansever bir kaymakamdı. Oğlu Asım Eren'de babasının izinden gidecektir" diye konuştu.

Şehit Kaymakamın resmi yere düştü
Tören esnasında çıkan rüzgar nedeniyle şehit kaymakamının Türk bayrağına sarılı tabutunun yanında bulunan fotoğrafı yere düştü. Çerçevesinin camı kırılan resmi yeniden tabutun yanına konularak, tören devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende Gaziantep Müftüsü Ahmet Çelik tarafından dua okundu. Tören sonunda Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, şehidin babası Asım'ın elinden tutarak uçağa kadar eşlik etti.

Şehidin naaşı askeri uçakla memleketine gönderilirken şehidin babası Asım, eşi Ayşegül ve diğer yakınları ise özel uçakla Gaziantep'ten ayrıldı. 

Lider Olgun - Orhan Erkılıç

Etiketler: Şehit Kaymakam Safitürk


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