Şehit Kaymakam Safitürk’ün babası, Halisdemir’in babası ile buluştu

Mardin'in Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırı sonucu şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk, Niğde’ye geldi. Baba Safitürk, Şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde Kuran-ı Kerim okudu. Bor ilçesine giderek Şeyh Ahmed Kuddisi’nin türbesini ziyaret ettikten sonra 15 Temmuz darbe girişimi gecesi şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir’in mezarını ziyaret ederek baba Hasan Hüseyin Halisdemir ile buluştu. Şehit babaları Safitürk ve Halisdemir sohbet etti.

Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk’e Bor Kaymakamı Abdullah Küçük, Arifiye Kaymakamı Adem Yazıcı ve Bor Belediye Başkanı Sıtkı Erat eşlik etti.

Yasin Esen