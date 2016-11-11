Dün düzenlenen roketli saldırının ardından tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk’ün Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki babaevine ateş düştü. Şehit Kaymakam Safitürk’ün Türk bayrakları ile donatılan evinde yakınları taziyeleri kabul ederken, babası Asım ve annesi Fatma Safitürk'ün dün gece Gaziantep’e gittikleri öğrenildi.

Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu ve Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, acılı haberin verildiği şehit evine giderek taziye dileklerini ilettiler. Makamında şehit edilen Derik Kaymakamı Safitürk’ün 7 çocuklu ailenin en küçüğü olduğu öğrenildi.

Remzi Şimşek