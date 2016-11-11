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Şehit Kaymakam Safitürk’ün evine ateş düştü

Mardin'in Derik ilçesindeki saldırıda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ün Sakarya’daki evine acı haber ulaştı.

Şehit Kaymakam Safitürkün evine ateş düştü

11 Kasım 2016 10:30
Şehit Kaymakam Safitürk’ün evine ateş düştü - Tıkla İzle

Dün düzenlenen roketli saldırının ardından tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk’ün Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki babaevine ateş düştü. Şehit Kaymakam Safitürk’ün Türk bayrakları ile donatılan evinde yakınları taziyeleri kabul ederken, babası Asım ve annesi Fatma Safitürk'ün dün gece Gaziantep’e gittikleri öğrenildi.

Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu ve Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, acılı haberin verildiği şehit evine giderek taziye dileklerini ilettiler. Makamında şehit edilen Derik Kaymakamı Safitürk’ün 7 çocuklu ailenin en küçüğü olduğu öğrenildi. 

Remzi Şimşek

Etiketler: Kaymakam Safitürk, şehit


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