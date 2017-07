Şehit Kaymakam Safitürk'ün hayalleri tek tek gerçek oluyor

Daha önce Derik’te yamaç paraşütü projesi, Trabzon-Derik kardeşliği projelerinin ardından Derik zeytinlerinin dünya markası olması için de ilk adım atıldı. Derik zeytinini dünyaya tanıtma hayali için 10 modern kapama zeytin bahçesinin açılışı yapıldı. PKK’lılar tarafından haince şehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün önemli bir projesi olan Derik zeytini ile ilçenin adını tüm dünyaya tanıtma projesinin hayali gerçeklemiş oldu. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, GAP İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Mardin Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Özkan Önen ve Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Ebru Sakar'ın katılımı ile gerçekleşen açılışta duygusal anlar yaşandı.

Vali Yaman ve beraberindekiler, ilçeden 4 kilometre uzaklıkta, 50 bin dekar üzerinde ve 1 milyon 750 bin zeytin ağacı bulanan GAP Zeytin Bahçeleri bölgesinde Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, muhtarlar ve zeytin üreticileri tarafından karşılandı.

Vali Yaman açılışta yaptığı konuşmada, zeytin bahçelerindeki 50 dönüm arazi üzerinde, her bir çitçiye 5'er dönüm olmak üzere 10 adet zeytin kapama bahçesi açılışını yaptıklarını söyledi. Vali Yaman, şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'e atıfta bulunarak, "Allah rahmet eylesin, şehit Kaymakamımız Muhammet Fatih Safitürk kardeşimizle geçen sene görüştüğümüzde, 'böyle bir projemiz var' demişti. Ayvalık'tan geldiğimi biliyorsunuz, orada da zeytinlerin iyi olduğunu biliyorsunuz. Şehit Kaymakamımız dedi ki, 'Sayın valim, GAP idaresi ve DİKA ile beraber proje yapıyoruz, siz de destek verirseniz bu üretimi artıralım, kapama bahçe sayımızı artıralım. Fidan sayımızı artıralım, hem de bu değerli ürünü de tanıtalım' demişti. Ben de destek olacağımı belirtmiştim. Mezopotamya'nın bereketli topraklarında ne ekseniz ve biçseniz çok rahat verim alabilirsiniz. Üretim miktarı çok az olan Derik Zeytini'nin inşallah o eski şaşalı zamanlarını kazanması lazım. Bunun için her türlü desteği vereceğiz. Her zaman kaymakamımızın ve çiftçilerimizin yanında olacağız. Şehit kaymakamımızın tavsiyesi ile inşallah desteklerimizi devam ettireceğiz" dedi.

Kaymakam Kafkas da, açılış törende yaptığı konuşmada, yenilenmiş, genç zeytin fidelerinin dikildiği yeni bahçeleri oluşturduklarını belirterek, "Toplamda 50 dönüm arazi üzerinde 10 tane örnek zeytin bahçelerini oluşturmak için 2 bin 250 zeytin fidanını bahçelerimizle buluşturduk. GAP bölgesi olduğu için yolu da iyi değildi. Yolları da yaptık. Üreticilerimiz için ne gerekiyorsa yapacağız. Zeytin projesinin ismini, 'Zeytin Anavatanında şahlanıyor' projesi ile desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bize destek olan başta valimiz ve belediye başkan vekilimiz olmak üzere, bizlere desteklerini esirgemeyen her kese teşekkür ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan bahçelere fidanlar dikildi.

Ümran Çakmak