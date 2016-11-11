Mardin'in Derik ilçesinde PKK'nın kaymakamlık binasına düzenlediği saldırıda ağır yaralanan Muhammed Fatih Safitürk, Gaziantep'teki Ersin Arslan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Edinilen bilgiye göre, ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tutulan Kaymakam Safitürk'ün yaşam fonksiyonları sabah saat 06.40 sıralarında durdu. Doktorların müdahalesi ile yaşama döndürülen Kaymakam Safitürk, bir süre sonra tekrar kriz geçirdi. Uygulanan şok tedavisi ile yeniden kurtarılan Kaymakam Safitürk'ün, 07.45 sıralarında üçüncü kez yaşam fonksiyonları durdu. Yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayan Kaymakam Safitürk şehit oldu.

Derik ilçe Belediyesine kayyum olarak atanan Safitürk'ün naaşının cenaze aracıyla Gaziantep Havalimanına, buradan da uçakla memleketi Sakarya'ya götürüleceği belirtildi.

Kaymakam Safitürk'ün Sakarya'nın Geyve ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Mehmet Bulut