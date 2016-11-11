Şehit Kaymakam'ın naaşı ise ölüm ve defin işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilecek

Mardin'in Derik ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 koruması ile birlikte yaralanan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, helikopterle getirildiği Gaziantep'te tedavi altına alınmıştı. Kaldırıldığı Ersin Arslan Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tutulan Kaymakam Safitürk, sabah saatlerinde ise şehadeti açıklanmıştı.

Şehit olan Kaymakam Safitürk'ün, Sakarya'nın Geyve ilçesinde yaşayan babası Asım Safitürk ile Kurban Bayramında görüştüğü ortaya çıktı. Oğlunun Kurban Bayramı'nda memlekete izne geldiğini anlatan acılı baba, oğlunu vatan için şehit verdiklerini söyledi. Baba Asım Safitürk, "Bu vatan için şehit oldu. 15 Temmuz'dan bu tarafa çok yakın şehidimiz vardı. Hiç bir peygamber cennete gittikten sonra tekrar dünyaya geleceğim dememiştir. Ama şehitler, tekrar daha dünyaya gelmek ister, 10 defa daha şehit olmak için. tüm şehitlere rağmen, ailelerine baş sağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun, vatan sağ olsun. En son Kurban Bayramında görüşmüştük" dedi.

Öte yandan ölüm ve defin onayı işlemleri süren Kaymakam Safitürk'ün işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.