Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün aldığı kararla Derik Anadolu Lisesi’nin adı “Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk” olarak değiştirildi. Kaymakam Safitürk’ün isminin okullarına verildiğine sevindiğini belirten öğrencilerden Ahmet Doğan Aktaş, “10 sınıf öğrencisiyim. Kaymakam için üzgünüz, ancak okulumuza ismi verildiği içinde mutluyuz. Kaymakamı tam olarak tanımıyordum ama herkes ondan bahsediyordu. Yeni şeyler yapacaktı, park yapıyordu, güzel şeyler yapacaktı. Derik eskisi gibi değildi, daha güzel olmuştu. Okuldaydık hocamız bize haber verdi. ‘Bomba patlamış’ dedi. Biz de üzüldük tedirgin olduk” dedi.

“Kaymakamımız her zaman hatırlanacak”

İsminin okullarına verilmesiyle Kaymakam Safitürk’ün her zaman hatırlanacağını dile getiren öğrenci Mustafa Baş, “Okulumuzun ismi değişti, kaymakamımızın isminin verilmesi güzel oldu. Kaymakamımız her zaman hatırlanacak. Kaymakam bey hizmet adamıydı, çok iyiydi, öldürülmesi kötü oldu, üzüldük” diye konuştu.

Mehmet Salih Keskin

MARDİN