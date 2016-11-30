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Şehit kaymakamın ismi okulda yaşatılacak

Mardin’in Derik ilçesinde bir liseye, geçtiğimiz günlerde makam odasına yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ün adı verildi.

Şehit kaymakamın ismi okulda yaşatılacak

30 Kasım 2016 16:40
Şehit kaymakamın ismi okulda yaşatılacak - Tıkla İzle

Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün aldığı kararla Derik Anadolu Lisesi’nin adı “Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk” olarak değiştirildi. Kaymakam Safitürk’ün isminin okullarına verildiğine sevindiğini belirten öğrencilerden Ahmet Doğan Aktaş, “10 sınıf öğrencisiyim. Kaymakam için üzgünüz, ancak okulumuza ismi verildiği içinde mutluyuz. Kaymakamı tam olarak tanımıyordum ama herkes ondan bahsediyordu. Yeni şeyler yapacaktı, park yapıyordu, güzel şeyler yapacaktı. Derik eskisi gibi değildi, daha güzel olmuştu. Okuldaydık hocamız bize haber verdi. ‘Bomba patlamış’ dedi. Biz de üzüldük tedirgin olduk” dedi.

“Kaymakamımız her zaman hatırlanacak”

İsminin okullarına verilmesiyle Kaymakam Safitürk’ün her zaman hatırlanacağını dile getiren öğrenci Mustafa Baş, “Okulumuzun ismi değişti, kaymakamımızın isminin verilmesi güzel oldu. Kaymakamımız her zaman hatırlanacak. Kaymakam bey hizmet adamıydı, çok iyiydi, öldürülmesi kötü oldu, üzüldük” diye konuştu.  

Mehmet Salih Keskin 
MARDİN 


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