İstanbul Beşiktaş’ta 10 Aralık Cumartesi günü terör örgütünün hain saldırısında şehit düşen polis memuru Haşim Usta’nın ilk evliliğinden kızı olan ve Edirne’nin Keşan ilçesinde yaşayan Melis Usta, babasını 8 yaşında tanıdığını söyledi. Babasını 8 yılda 5 defa görebildiğini dile getiren Usta, yaşadıklarını gözleri yaşlı bir şekilde anlattı. Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi’nde 10'uncu sınıf öğrencisi olan 16 yaşındaki Melis Usta, babasının mesleğine aşık bir kişi olduğunu belirterek "Benim babam çok iyi bir insandı. Mesleğine aşık bir kişiydi. Hep işiyle uğraşırdı. Ben babamı 8 yaşında tanıdım. 16 yaşında kaybettim" dedi.

"5 kez de olsa, görebildim babamı"

8 yılda babasını 5 kez gördüğünü söyleyen Usta; "Bu 8 yılda ben babamı sadece 5 kez görebildim. Bunun nedeni Ben babamla en son 1 yıl önce görüştüm. 8 yılda 5 kez görüşmemde de babam hep habersizce geldi. Karısı hiç gelmesini istemedi. Benim babam yine de beni görmeye geldi. Engel olamadı. 5 kez de olsa görebildim ben babamı" şeklinde konuştu.

"Ağlamadım, çünkü onların yüzünü güldürmek istemedim"

Babasının şehit düşmesinden sonra dik durmaya devam ettiğini vurgulayan Melis Usta, "Ben yaşantılarla olgunlaştım. Bu benim için yaşanan en büyük olay. Bundan önce yaşadıklarım da bu duruşumun en büyük sebebi oldu. O yüzden yaşıtlarıma göre daha dirençli ve dik bir insanım. Babamın beni görüp, izlediğini düşündükçe, dik durmaya çalışıyorum. Babamın her zaman yanımda olduğunu da biliyorum. Ağlamadım, çünkü onların yüzünü güldürmek istemedim" ifadelerini kaydetti.

"Herkes babasının kıymetini bilsin"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine dik durması gerektiğini söylediğini ifade eden Usta, "Cenaze töreninden sonra Cumhurbaşkanımızla görüştük. Bana 'başın dik olsun. Başını eğme sakın' dedi. Cumhurbaşkanımız bu olayın üzerine bir yasa çıkarttı. 'Teröre bağlı birini gördüğünüzde vurun' dedi. Keşke benim babam zamanında da bu yasa olsaydı. Ama olsun, bundan sonrakilerin çocukları, kardeşleri, babaları yanmasın. Bizimkinin kaderi böyleymiş. Benim kaderim böyleymiş. Yapacak hiç bir şey yok. Herkes babalarının kıymetini bilsin. Ben babamla görüşemedim. Ama görüşenler asla babalarına kötü davranmasın, onları üzmesin. Çünkü babalarımız nefret edilecek insan değiller. Onlar bizi her zaman seviyor, her zaman kol kanat geriyorlar. Keşke hiç böyle olmasaydı. Ama babamın kaderi de o kadınmış" dedi.

"Babamın kanını yerde bırakmayacağım"

Gelecekteki hedeflerine bir adım daha yaklaştığını ifade eden Melis Usta, "Ben ilk başta savcı olmak istiyordum. Babama yapılan bu olaydan sonra polis olmak istiyordum. Ama herkes benimle konuştu. Daha üst bir makama gelmemi istediler. Onların kalemini benim kırmamı istediler. Ben hayallerime bir adım daha yakınım. Herkes arkamda, herkes yardımcı oluyor. İnşallah çok iyi bir yere geleceğim ve babamın kanını yerde bırakmayacağım. Vatan sağolsun" dedi.

Turgay Balcı



