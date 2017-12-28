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Şehit komiser yardımcısına vefa gecesi

Elazığ’da şehit komiser yardımcısı Burhan Gatfar’a, adı verilen okul tarafından vefa gecesi düzenlendi.

Şehit komiser yardımcısına vefa gecesi

28 Aralık 2017 23:57

Şehit Burhan Gatfar Ortaokulu tarafından Batman’da teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Komiser Yardımcısı Burhan Gatfar’a vefa programı düzenlendi. Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda, Şehit Gatfar’ın belgeseli yayınlandı ve şehit için yazılan şiir ile besteler seslendirildi. Programa katılan şehidin ailesi ve davetliler duygusal anlar yaşadı.

Çok özel bir program olduğunu belirten Okul Müdürü Abdulkadir Arısu, “Bu gecede kelimeler yetersiz kalacak. Duygu ve düşüncelerimizi kalplerden kalplere giden bir yolla ancak aktarabiliriz. Bugün Şehit Burhan Gatfar Ortaokulu’nun eğitime başladığının 100’üncü günü. Bu yıl açılan okulumuzda 100’üncü gününde böyle bir program düzenledik. Bu gece için ne söylense az olacaktır” dedi.

Konuşmanın ardından Türk halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı’nın yer aldığı programa Vali Yardımcısı Mehmet Fevzi Dönmez, Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gürtürk, STK Temsilcileri ile kurum müdürleri, çok sayıda vatandaş ve Şehit Gatfar’ın eşi Semra, çocukları Batuhan, Ömer Baki ve ailesi katıldı. 

Yunus Özhanlı
 

 

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