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Şehit komiser yardımcısının memleketinde yas

İstanbul Beşiktaş’ta bulunan Vodafone Arena Stadı yakınlarında düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda şehit düşen Konyalı Komiser Yardımcısı Oğuzhan Duyar’ın memleketi Konya’nın Hüyük ilçesinde büyük üzüntü yaşanıyor.


11 Aralık 2016 17:24

Anne ve babasının Ankara’da ikamet ettiği ve bekar olduğu öğrenilen Komiser Yardımcısı Oğuzhan Duyar’ın cenazesinin yarın doğum yeri olan Konya’nın Hüyük ilçesi Göçeri Mahallesi’nde defnedilmesi bekleniyor. Şehidin annesi Nuran ve babası Metin Duyar’ın olayın ardından cenaze için Ankara’dan İstanbul’a gittiği öğrenilirken, dedesi Hasan ve babaannesi Hanım Duyar ile anneannesi Hanife ve dedesi Ömer Yaylı’nın Göçeri Mahallesi’ndeki evlerine Türk bayrakları asıldı. Şehit polisin Göçeri Mahallesi’ndeki yakınları taziyeleri iki evde kabul ediyor. Yerleşim merkezine bir ambulans da gönderilirken, Hüyük Belediyesinin her iki ikametin önüne taziye çadırı kuracağı belirtildi. 

Şehit polisin babasının dayısı Ahmet Demir, şehidin mesleğe yeni girdiğini, Kırıkkale’deki okuldan mezun olduktan sonra ilk tayin yerinin İstanbul olduğunu belirterek, “Yaz sezonu bitiminde göreve başlamıştı. Komiser muavini olarak Çevik Kuvvet'te görev yapıyordu. Aldığımız duyumlara göre o patlatılan aracın dibindeymiş, orada vefat etmiş. Anne ve babası Ankara’da ikamet ediyor. Vatanımız sağolsun, ömrü o kadarmış, ruhu şad olsun, mezarı cennet olsun” diye konuştu.

Teröre lanet okuyan Bülbül, “Amaçları sadece Türkiye’yi bölmek. Dış güçler her ne kadar bunu inkar etseler de gerçek var orta yerde. Kullandıkları silahlar belli, yani hangi ülkeden gelmiş, menşei nedir. Hala bugün Amerika söylüyor ‘ben onlara işte omuzdan el gücüyle atılan füzeler vereceğim, göndereceğim’ diyor. Allah’ın kahrına uğrasın onların hepsi. Yurdumuz, milletimiz sağolsun, bir tane ölür...” diyerek gözyaşlarını tutamadı.
Şehit polisin kuzeni Hüseyin Bülbül de, “Vatan sağolsun, vatanı için gitti. Bir an evvel bu idam kararı çıksın. Yani bu terörü yapanların hepsi asılsın. Asmazlarsa da ölmeyecek kadar ekmek su versinler, kıdım kıdım ölsünler, bakım yapmasınlar yani, çok güzel yerlerde bunları yaşatmasınlar” ifadelerini kullandı.

Göçeri Mahallesi Muhtarı Tuncay Dolu, “Hepimizin ve ülkemizin başı sağolsun” diyerek, İstanbul’da şehit olan tüm teşkilat mensupları ile vatandaşlara Allah’tan rahmet, ailelerine ise sabır dileğinde bulundu. Teröristlere ve destekleyenlere karşı daha ağır yaptırımlar uygulanması gerektiğini vurgulayan Dolu, “Yani gidip bunlara hapishanede bakılmamalı, çok acı bir olay. Mahallemize şehit polisimizle birlikte iki acı olay düştü bugün. Trafik kazası geçiren bir gencimiz daha var. Onun da cenazesi geliyor. Mahalle olarak çok üzgünüz, acımız büyük. Göçeri’de mezar yerlerini hazırladık, yarın inşallah defnedeceğiz” dedi. 

Ali Rıza Önses
 

Etiketler: oğuzhan duyar, yas


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