Kayseri’deki patlamada ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit düşen Rizeli er Uğur Korkmaz’ın cenazesi dün hava yolu ile getirildiği Trabzon’dan kara yolu ile memleketi Rize’ye getirildi. Rize Devlet Hastanesi morguna konulan cenaze bugün sabah saatlerinde hastane morgundan alınarak Tophane mahallesindeki evine getirildi. Burada tekbir ve dualarla karşılanan şehit cenazesine annesi Seher ve babası Yılmaz Korkmaz sarılarak gözyaşı döktü. Anne şehit oğlunun fotoğrafını defalarca sarılıp koklarken, herkes gözyaşı döktü. Şehit Uğur Korkmaz'ın cenazesi daha sonra cenaze namazının kılınacağı Rize Sahil Camisi'ne getirildi.



Göktürk Fırat

