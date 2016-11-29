Terör örgütü PKK mensuplarınca, dün Silvan ilçesi Çardak ve Susuz köyleri arasında yol güvenliğini sağlayan koruculara uzun namlulu silahlarla ateş açılması sonucu şehit olan güvenlik korucusu Abdulkadir Beklek’in naaşı, Diyarbakır 7’nci Kolordu Komutanlığı’nda düzenlenen törenin ardından Çardak köyüne getirildi. Şehidin naaşı, köy meydanında İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından ağıtlar eşliğinde köy mezarlığına defnedildi.

Cenazeye, İlçe Kaymakamı Murat Kütük, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bekler’in 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Yusuf Batı