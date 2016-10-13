Törene Şırnak Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın, Emniyet Müdürü Celal Sel, şehidin babası, annesi ve eşi ile silah arkadaşları katıldı. Şehit Korucu İhsan Öter’in Türk bayrağına sarılı naaşı Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'na getirilerek katafalka konuldu. Törende, şehidin öz geçmişi okunarak dua edildi.

Şırnak Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın, şehit korucunun ailesine başsağlığı diledi.

Şehit babasından teröre sert tepki

Törende şehidin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin babası ve aynı zamanda korucu olan Ramazan Öter, “Bunlar komünist, bunların Müslümanlıkla, Kürtlükle, Kürtlerle ilgisi yok. Şerefime yemin ediyorum yok. Şerefim üzerine yemin ediyorum oğlumda ne kadar parmak varsa o kadar terörist öldüreceğim” dedi.

23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın da şehit babasını teselli ederek, operasyonun devam ettiğini ve gerekenin yapılacağını söyledi. Daha sonra şehidin naaşı katafalktan alınarak ambulansa taşındı. Şehidin naaşı defnedilmek üzere ambulans ile Beytüşşebap ilçesinin Mutluca köyüne götürüldü.

Şehit Geçici Köy Korucusu İhsan Öter evli ve 3 çocuk babasıydı.

Melih Yiğit

ŞIRNAK