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Şehit korucu Kürtçe ağıtlarla defnedildi

Mardin’in Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu kaldırıldığı hastanede şehit olan geçici köy korucusu Nuri Dinç, Kürtçe ağıtlarla defnedildi.

Şehit korucu Kürtçe ağıtlarla defnedildi

28 Eylül 2016 17:13
Şehit korucu Kürtçe ağıtlarla defnedildi - Tıkla İzle

Mardin'in Derik ilçesinde teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yaralanan ve getirildiği Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde şehit düşen geçici köy korucusu Nuri Dinç'in (44) naaşı, Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı’nda düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere Derik ilçesindeki baba evine getirildi. Baba evinde helallik alınmasının ardından 7 çocuk babası şehit Nuri Dinç'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, konvoy eşliğinde Derinsu Mahallesi’ndeki aile mezarlığına getirildi. Şehidin naaşı Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi.

Cenaze defin törenine Türkiye Geçici Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, şehidin yakınları, şehidin görev arkadaşı asker ve geçici köy korucuları katıldı.
 

Mehmet Salih Keskin

Etiketler: derik, kürtçe ağıt, mardin, Nuri Dinç, şehit korucu


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