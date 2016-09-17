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Şehit korucu son yolculuğuna uğurlandı

Van’ın Çatak ilçesinde PKK’lı teröristlerce yolu kesilerek şehit edilen korucu, son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit korucu son yolculuğuna uğurlandı

17 Eylül 2016 12:58

Olay, dün saat 15.00 sıralarında ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Kaçit Mahallesi mevkisinde meydana gelmişti. Çatak ilçe merkezinden Narlı Mahallesi’ne minibüsle giden korucu Ali Ogün’ün PKK’lı teröristlerce yolu kesilip minibüsten indirildikten sonra kafasına ateş edilerek şehit edilmişti. Yetkililere haber verilmesi üzerine Ali Ogün’ün cenazesi önce Çatak Devlet Hastanesine getirildi. Ögün’ün otopsi yapıldıktan sonra ailesi ve yakınları tarafından Çatak Merkez Camii’ne getirilerek cenaze namazı kılındı. Burada kısa bir konuşma yapan kaymakam Hacı asın Akgül, "Gerçekten söyleyebilecek kelime bulamıyorum. İçimiz yanıyor. Allah yakınlarına sabırlar versin. En kısa zamanda bu terör belasından kurtulacağız bu son çırpınışları" dedi.

Daha sonra düzenlenen uğurlama töreninin ardından dualar eşliğinde şehidin cenazesi defnedilmek üzere Narlı Mahallesine götürüldü.

Törene, Kaymakam Hacı Asım Akgül’ün yanı sıra İlçe Emniyet Amiri Mustafa Kaydım, Garnizon Komutanı Jandarma Yüzbaşı Umut Düzerdik, AK Parti Çatak İlçe Başkan’ı Tahsin Babur, şehidihin yakınları, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etiketler: ak parti, korucu, pkk, Tahsin Babur


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