Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda yapılan törenin ardından köy korucusu Rıfat Dilce'nin cenazesi Yüksekova merkez Akalın Mezarlığında, Ömer Özbiçen ve Kemal Özbek'in cenazeleri ise Yüksekova'nın Yeniışık köyüne bağlı Yukarıolukbaş mezrasında toprağa verildi. Yukarıolukbaş köyüne karayoluyla getirilen şehitlerin cenazesi, köy girişinde karşılandı. Buradaki törene Yüksekova Kaymakamı İbrahim Çenet, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, Büyükçiftlik Belediye Başkanı İsmail Rüştü Zeydan, askeri yetkililer, AK Parti İlçe Başkanı Müslüm Ortaay ve şehidin yakınları katıldı. Cenazeler için köy camiinde kılınan cenaze namazının ardından Türk bayrağına sarılı tabutlar bir süre omuzlarda taşınarak köy mezarlığına getirilip, burada toprağa verildi.

Gözyaşlarına boğulan korucuların çocukları ve yakınları ise törene katılan askeri yetkililer tarafından teselli edildi.

Cenaze töreninde konuşan Yüksekova Kaymakamı İbrahim Çenet, "Koruculardan Rıfat Dilce kardeşimizi Yüksekova Akalan Mezarlığında toprağa verdik. Burada da iki şehidimizi defnettik. Aramıza kimseyi sokmadan yaşayacağız, omuz omuza yaşayacağız. Bir olacağız, birlikte olacağız. Artık aramıza sızmış hain işbirlikçilere köylüler olarak asla izin vermeyeceğiz, fırsat vermeyeceğiz. Akocak ile Yeniışık köyünü birleştiren güzel bir yol yapmanın, bu halka hizmet etmenin gayreti içindeyiz. Ama bu hainler geliyor bu halka ceza çeksin, güzel hizmetler almasın, bunları korumakla görevli bu kardeşlerimizi de şehit ederek kendi gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koyuyor. Yüksekova merkez ve köylerimizde terörle mücadele çok güzel bir şekilde gidiyor" dedi.

Tören, yapılan konuşmanın ardından sona erdi.

Erkan Çapraz - Ömer Oğuz