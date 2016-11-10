Eşmepınar Jandarma Karakolunda gerçekleştirilen törene Van Valisi İbrahim Taşyapan, Van İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Alper Kuşçu, Van Emniyet Müdürü Mehmet Suat Kesici, Van Korucuları Derneği Başkanı Ayhan Kahraman askerler ve vatandaşlar katıldı. Şehit korucular Hüsnü Keskin, Ekrem Keskin ve emekli korucu Şahabettin Keskin ile Mehmet Demir için karakol önünde yapılan törende şehitlerin özgeçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Nimetullah Arvas tarafından dua okundu. Kılınan cenaze namazının ardından şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları bir süre askerlerin ardından da vatandaşların omuzlarında taşınarak mahalle mezarlığına getirildi. Şehit yakınlarını kadın askerler ve köy öğretmeni Yağmur Ölmez gözyaşı dökerek teselli etmeye çalıştı. Şehitlerin cenazeleri çocukları ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. Öte yandan şehit korucuların 23 çocuğu yetim kalırken, cenaze töreninde şehitlerin yakınlarına Türk bayrağı verildi.