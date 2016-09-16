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Şehit köy korucusunun cenazesi hastaneye getirildi

Van'ın Çatak ilçesinde PKK’lı teröristlerce yolu kesilerek şehit edilen korucunun cenazesi hastaneye getirildi.


16 Eylül 2016 19:10

Alınan bilgilere göre olay, bugün saat 15.00 sıralarında ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Kaçit Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Çatak ilçe merkezinden Narlı Mahallesi'ne minibüsle giden korucu Ali Ogün'ün PKK'lı teröristlerce yolu kesildi. Minibüsten indirilen Ogün, teröristlerce kafasına ateş edilerek şehit edildi. Haber verilmesi üzerine Ogün'ün cenazesi Çatak Devlet Hastanesi'ne getirildi. Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için ise jandarma ekipleri hava destekli operasyon başlattı. 

Gökhan Murat Göktürk
 

Etiketler: van


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