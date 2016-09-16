Alınan bilgilere göre olay, bugün saat 15.00 sıralarında ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Kaçit Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Çatak ilçe merkezinden Narlı Mahallesi'ne minibüsle giden korucu Ali Ogün'ün PKK'lı teröristlerce yolu kesildi. Minibüsten indirilen Ogün, teröristlerce kafasına ateş edilerek şehit edildi. Haber verilmesi üzerine Ogün'ün cenazesi Çatak Devlet Hastanesi'ne getirildi. Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için ise jandarma ekipleri hava destekli operasyon başlattı.

Gökhan Murat Göktürk

