Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Şehit nişanlısının 'Seni böyle mi karşılayacaktım' feryadı

Şehit nişanlısının 'Seni böyle mi karşılayacaktım' feryadı

Mardin’in Derik ilçesinde teröristlerce tuzaklanan patlayıcının asker ve korucuları taşıyan minibüsün geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Alpaslan, Adana’nın Kozan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit nişanlısının Seni böyle mi karşılayacaktım feryadı

27 Eylül 2016 17:42
Şehit nişanlısının 'Seni böyle mi karşılayacaktım' feryadı - Tıkla İzle

Havayolu ile Adana’ya getirilen şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Alpaslan'ın naaşı, buradan karayolu ile memleketi Kozan ilçesine, Turgutlu Mahallesi'ndeki baba evine getirilerek helallik alındı.
Şehidin babası 78 yaşındaki İsmail Alpaslan tören yerine getirilen sandalyede otururken, anne Fikriye Alpaslan ise oğlunun fotoğrafına sarılarak ağıtlar yaktı. Şehidin 25 yaşındaki nişanlısı Yasemin Avan ise uzun süre gözyaşı döküp, şehit nişanlısının fotoğrafını öpüp ağladı. Yasemin Avan, “Aşkım ben sana gitme demedim mi gittin şimdi seni böylemi karşılayacaktım sana böyle mi sarılacaktım” diyerek feryatlar etti.
Kozan Asri Mezarlığı'ndaki camide kılınan cenaze namazının ardından Alpaslan, şehitlikte defnedildi.
Cenaze törenine; Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana milletvekilleri Tamer Dağlı, Zülfikar İnönü Tümer ve Elif Doğan Türkmen, Adana İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Kozan Kaymakamı Avni Oral, Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Arslan, askeri ve emniyet mensupları ile vatandaşlar katıldı. 

Erol Karaoğlan
 

Etiketler: Mustafa Alpaslan


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 19°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!