Havayolu ile Adana’ya getirilen şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Alpaslan'ın naaşı, buradan karayolu ile memleketi Kozan ilçesine, Turgutlu Mahallesi'ndeki baba evine getirilerek helallik alındı.

Şehidin babası 78 yaşındaki İsmail Alpaslan tören yerine getirilen sandalyede otururken, anne Fikriye Alpaslan ise oğlunun fotoğrafına sarılarak ağıtlar yaktı. Şehidin 25 yaşındaki nişanlısı Yasemin Avan ise uzun süre gözyaşı döküp, şehit nişanlısının fotoğrafını öpüp ağladı. Yasemin Avan, “Aşkım ben sana gitme demedim mi gittin şimdi seni böylemi karşılayacaktım sana böyle mi sarılacaktım” diyerek feryatlar etti.

Kozan Asri Mezarlığı'ndaki camide kılınan cenaze namazının ardından Alpaslan, şehitlikte defnedildi.

Cenaze törenine; Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana milletvekilleri Tamer Dağlı, Zülfikar İnönü Tümer ve Elif Doğan Türkmen, Adana İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Kozan Kaymakamı Avni Oral, Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Arslan, askeri ve emniyet mensupları ile vatandaşlar katıldı.

Erol Karaoğlan

