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Şehit nişanlıya son bakış

Düğün hazırlığı yapmak için sözleşmesini uzatan ve Hakkari’de şehit olan Uzman Çavuş Orçun Kubat, evlilik hayalleri yarım kalan nişanlısı ile yakınlarının gözyaşları arasında Adana’da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit nişanlıya son bakış

04 Ekim 2016 15:28
Şehit nişanlıya son bakış - Tıkla İzle

İzninin ardından Hakkari Yüksekova’daki birliğine giden Uzman Çavuş Orçun Kubat (25), Dağlıca yolu üzerindeki Kamışlı köyünde askeri aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit oldu.

Ramazan Bayramı’ndan sonra Emine Adıgüzel (24) ile nişanlanan ve düğün hazırlıkları yaptığı için sözleşmesini yenileyen Uzman Çavuş Kubat’ın cenazesi, hava yoluyla Adana’daki baba ocağına getirildi. Baba evinden helallik alındıktan sonra şehidin naaşı tören için Sabancı Merkez Camii’ne getirildi.

Şehit Uzman Çavuş Orçun Kubat’ın cenaze namazını, Adana Müftüsü Arif Gökce kıldırdı. Şehidin yakınları, Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak uzun süre ağladı. Şehidin anne ve babası birbirini teselli ederken, şehidin kardeşleri güçlükle ayakta durabildi.

Şehit Kubat’ın naaşı, evlilik hayalleri yarım kalan nişanlısı Emine Adıgüzel ve ailesinin son bakışlarıyla, top arabasına konulup Asri Mezarlık’taki şehitliğe defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.

Etiketler: Orçun Kubat


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