Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Tekeli köyü yakınlarında PKK’lı teröristlerce el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen 4 askerden biri olan piyade er Erdoğan Çamurlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Erdoğan Çamurlu için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii’nde öğle namazına müteakiben cenaze töreni düzenlendi. Törene, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekili Mehmet Akif Hamzacebi, İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Beşiktaş Belediye Ba kanı Murat Hazinedar, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, askeri erkan, milletvekilleri, şehidin babası Kemal, annesi Havva Çamurlu, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ŞEHİT ANNESİ AMBULANS İÇERİSİNDE BEKLETİLDİ"

Oğlunun acı haberini alan anne Havva Çamurlu’nun kalp krizi geçirdiği öğrenilirken, acılı anne ambulans içerisinde tören alanına getirildi. Havva Çamurlu, şehit oğlunun cenaze törenini ambulans içerisinde izledi. Baba Kemal Çamurlu ve ambulansla törene gelen anne Havva Çamurlu tören alanında taziyeleri kabul etti. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da aileye taziyelerini sundu.

Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Çamurlu’nun naaşı askerler omzunda top arabasına konuldu. Saygı geçişi sırasında Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Vali Şahin, askerler şehit Çamurlu’yu selamladı. Yakınları da şehidi asker selamıyla son yolculuğuna uğurladı.

Ordulu olduğu öğrenilen Şehit Çamurlu, törenin ardından Sultanbeyli Fatih Sultan Mehmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenk İşver-Metin Başar