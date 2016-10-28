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Şehit oğlunu asker selamı ile uğurladı

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde PKK’lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen 24 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Adnan Uluışık, memleketi Samsun’da toprağa verildi. Şehidi babası İlhan Uluışık, oğlunu asker selamı ile uğurladı.


28 Ekim 2016 18:40

Dün gece Diyarbakır’dan Samsun-Çarşamba Havalimanı'na getirilen şehit Jandarma Uzman Çavuş Adnan Uluışık’ın naaşı, Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra şehidin naaşı, Vezirköprü ilçesi Akören Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Bu sırada şehit yakınları ve vatandaşların feryatları yürekleri dağladı. Baygınlık geçiren şehidin yakınları ise, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Baba ocağında alınan helalliğin ardından mahalle meydanında cenaze namazı kılındı. İl Müftüsü Veysel Çakı’nın kıldırdığı cenaze namazına Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsun Valisi İbrahim Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Fuat Köktaş, Hasan Basri Kurt, CHP Samsun Milletvekilleri Hayati Tekin, Kemal Zeybek, MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, Vezirköprü Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Vezirköprü Garnizon Komutanı Jandarma Üsteğmen Selçuk Yılmaz, AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, ilçe belediye başkanları, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından şehidin babası inşaat işçisi İlhan Uluışık, tabutuna sarıldığı oğlunu asker selamı ile uğurladı. Şehidin cenazesi köy mezarlığındaki şehitliğe defnedildi.
Şehit Uluışık'ın köydeki 2 katlı evlerini yaptırabilmek için bankadan kredi çektiği ve en son Nisan ayında ailesiyle görüşmek için izne geldiği öğrenildi. Bekar olan şehidin Giresun Üniversitesi’nde okuyan 21 yaşında Şerife Uluışık adında da bir kız kardeşi olduğu öğrenildi. 

Gökhan İçkilli -Adnan Aci
 

Etiketler: asker selamı


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