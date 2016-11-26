Gıda Tarım ve Hayvancılık Adana İl Müdürlüğünde görevli memurken Adana Valiliğindeki Olağanüstü Hal (OHAL) Bürosuna geçici görevle gönderilen ve bomba yüklü araçla yapılan saldırıda şehit olan Kadir Kırbaç'ın (27) Güzelyalı Mahallesi'ndeki evlerinde taziyeleri kabul eden babası Mehmet Ali Kırbaç, oğlunun devlet ve vatan aşkıyla görev yapan bir insan olduğunu anlattı.

Vatan hainlerinin amaçlarına ulaşamayacakları mesajını veren baba Kırbaç, "Bir oğlum vardı. Bin oğlum varsa şehit ederim. Ben de şehit olmaya hazırım. Bayrağım için devletim için çocuğum şehit oldu ben de hazırım. Vatanım, devletim sağolsun" diye konuştu.

"Asla üzgün değilim, mutluyum"

Oğlunun temmuz ayında nişanlısı Ülkü Oktan ile düğün yaparak evleneceğini hatırlatan Mehmet Ali Kırbaç, oğlunun düğününe katkı yapabilmek için şehir dışında bir inşaat şantiyesinde çalıştığını ve olay sırasında kent dışında bulunduğunu söyledi. Oğlunun, valilik otoparkında aracına doğru giderken bombanın patlaması sebebiyle hayatını kaybettiğini öğrendiğini dile getiren Mehmet Ali Kırbaç, şöyle konuştu:

"Meğer düğünümüz dünmüş. Hem şehitlik merasimini hem düğün merasimini yaptık. Her zaman devletimin yanındayım. Allah vatanımı düşmanlarımıza çiğnetmesin, bayrağımızı indirtmesin, ezanımızı susturmasın. Ben asla üzgün değilim, mutluyum çünkü çocuğum vatan aşkıyla şehit oldu ve ben de aynı aşkı yaşıyorum. Yüce rabbime şükrediyorum ki bana böyle bir evlat nasip etti, şehitlik mertebesini nasip etti. Şehitlik bizim için büyük bir gururdur. Bu inançla büyüdük, bu inançla yaşıyoruz. Allah bu inançla da ölmeyi nasip eylesin."

Nuri Pir