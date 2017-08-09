Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın öğrencilerinden ailesine taziye ziyareti

Şehit öğretmenin köy okulundaki öğrencileri Şanlıurfa ve Gümüşhane Valilikleri, Siverek ve Torul Kaymakamlıklarının organizasyonuyla öğretmenleri Necmettin Yılmaz’ın ailesini ve kabrini ziyaret etmek için 610 kilometre uzaklıkta bulunan Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Demirkapı köyüne geldi.

Şehit öğretmenlerinin köyün merkez mahallesindeki evlerine geldiklerinde şehit öğretmenlerinin fotoğraflarına öpüp sarılan, anne ve babasına sarılıp ağlayan öğrenciler teröre lanet yağdırdı.

Şehit annesi çocuklara sarılarak ağıtlar yaktı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Çiftçibaşı köyündeki okulda öğretmen olarak görev yaparken, öğrencilere karnelerini dağıttıktan sonra Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Demirkapı köyünde yaşayan ailesinin yanına gelmek için 16 Haziran tarihinde yola çıktığında Tunceli-Pülümür karayolunda bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından şehit edilen öğretmenleri Necmettin Yılmaz’ın ailesini ziyaret eden öğrencilere “Necmettinimin çocukları, Necmettinimin emanetleri” sözleriyle sarılarak ağıtlar yakıp ağlayan anne Gülay Yılmaz’ı eşi şehit babası Hamit Yılmaz güçlükle sakinleştirdi.

Şehit öğretmenin babası Hamit, annesi Gülay, kardeşleri Yasemin ve Yahya ile köy muhtarı Necati Yılmaz tarafından karşılanan öğrenciler ilk olarak şehit öğretmenlerinin ailesine ait olan kahvehanede kendilerine ikram edilen yiyeceklerden yedi.



Necmettin öğretmenin okula astığı bayrak babasına teslim edildi

Bu sırada kahvehanede bulunan fotoğrafı gören öğrenciler sırayla tek tek giderek öğretmenlerinin fotoğrafını öpüp ağladı ve “Kahrolsun terör, kahrolsun PKK” dedi. Okul yöneticileri ise burada şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın okuldaki bayrak direğine astığı Türk bayrağını da getirerek şehit babası Hamit Yılmaz’a teslim etti.

Şehit öğretmenin şahsi eşyaları ailesine teslim edildi

Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın görev yerindeki evinde bulunan şahsi eşyalarının da getirilerek aileye teslim edildiği ziyaretin ardından öğrenciler ve heyet hep birlikte şehit öğretmenin kabrini ziyaret etti.

Öğrenciler öğretmenlerinin mezarına okuldan getirdikleri toprağı serpti

Öğretmenlerinin kabrinde de gözyaşlarına boğulan öğrenciler gül bıraktıktan sonra öğretmenleriyle birlikte oyunlar oynadıkları okulun bahçesinden getirdikleri toprağı da mezarın üzerine serpti.

Kur’an-ı Kerim okunup dualar edilen mezar ziyaretinin ardından öğrenciler öğretmenlerinin ailesiyle helalleşerek köyden ayrıldı.

Okuldaki çeşitli sınıflardan 7 öğrenci, Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, yöneticiler ve Necmettin Yılmaz’ın köydeki komşularından Hamit Çapan’ın katıldığı ziyarete Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mesut Olgun ve yöneticiler de eşlik etti.

“Bu ülkenin ilelebet hiç kimse tarafından bölünemeyeceğinin ve kardeşçe yaşayabileceğimizin en açık görüntüsü ve en açık ispatıdır bugünkü yaşadıklarımız”

Ziyaret sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada bugün dostluğun ve sevginin zirve yaptığı, ancak duyguları tarife kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir ortamı yaşadıklarını belirten Gümüşhane Milli Eğitim Müdür Vekili Mesut Olgun, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilelebet yaşadığını ve yaşayacağını gösteren bir tabloyla beraberiz aslında. Şanlıurfa’dan bugün buraya ilim irfan yolunda, eğitim adına, çocuklarının eğitimi için, ülkesinin geleceğini yetiştirmek için, aydınlık gelecekler için gitmiş, şahadet şerbetini içmiş ve terör örgütü tarafından hunharca katledilmiş Necmettin öğretmenimizin binlerce kilometre öteden öğrencilerini, yöneticilerini ve komşularını burada ağırlıyoruz. Eğer bugün Necmettin öğretmenin öğrencileri bu mesafeleri kat ederek, annesinin, babasının elini öpmeye geliyorsa, kabrini ziyarete geliyorsa ve bir Fatiha okumayı kendine bir borç biliyorsa, bu ülkenin ilelebet hiç kimse tarafından bölünemeyeceğini, dün olduğu gibi bugün de yarın da dost ve kardeşçe yaşayabileceğimizin en açık görüntüsü ve en açık ispatıdır bugünkü” dedi.

“Yapanların Allah cezasını versin inşallah”

Öğrencilerle birlikte şehit ailesinin evine gelen Çiftçibaşı köyü sakinlerinden Halil Çaçan (70) ise Siverek’ten geldiklerini, Necmettin öğretmenin babasını, anasını ziyaret ettiklerini belirterek, “Öğretmenimizin mekanı cennet olsun. Yapanların Allah cezasını versin inşallah. Öğretmenin ne suçu var ne bir şeyi var. Boşu boşuna katlettiler. Yazık değil mi?” diye konuştu.

Şehit öğretmenin babası Hamit Yılmaz da Allah’tan vatanı, milleti, bayrağı daim ve muzaffer eylemesini dileyerek, yaşanan sürecin ardından herkese teşekkür etti.

“Ayrım gözetmeksizin her taraftan telefon, mesaj, mektup geldi. İyi ki böyle bir milletimiz var”

“İyi ki böyle bir milletimiz var” diyerek yaşadığı durumu paylaşan baba Yılmaz, “Biz, bundan gurur duyuyoruz. Necmettin benim çocuğumdu ama bütün Türkiye’nin çocuğu oldu. Ayrım gözetmeksizin her taraftan telefon, mesaj, mektup geldi. Diyarbakır’ından Hakkari’sinden, Antalya’sından, her taraftan mektup ve mesajlar geldi. Milletime şükranlarımı sunuyorum. Bu arkadaşlardan da Allah razı olsun iyi ki varlar. Bu çocuklara da sevgilerimi sunuyor, alınlarından öpüyorum. Onların bundan sonra Necmettin olarak devam etmelerini istiyorum. Necmettin’in bıraktığı bayrağı onlara teslim ediyoruz. Rabbim onları muzaffer eylesin. Yabancı dış güçlere boyun eğdirmeden bu millete birlik ve beraberlik temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Recep Ergin

