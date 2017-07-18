Şehit öğretmenin eşyaları ailesine gönderildi

24 yaşındaki şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın okul lojmanında bulunan şahsi eşyaları ailesine teslim edilmek üzere, tutanakla kayıt altına alındıktan sonra lojmandan alınarak ilçe merkezine getirildi. Şehit öğretmenin eşyalarının arasında kullandığı ayakkabıların eskimiş olması dikkat çekti. Siverek Kaymakamı Metin Demirel ile Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu şehit öğretmenin görev yaptığı okulu ziyaret ederek, sınıfını ve kaldığı lojmanda incelemelerde bulundu, öğrenci ve köylülerle sohbet etti. Öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıttı.

Kaymakam Metin Demirel okul bahçesinde toplanan vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Gencecik ömrünün baharında bir arkadaşımız, bu köyde çocuklarımıza hizmet ederken yaz tatili dolayısıyla memleketine gitmek için yola çıktı ve maalesef bizi üzüntüye boğan bir olayla karşı karşıya kaldık. Bizi teselli eden şehidimizin naaşına ulaşmaktır. Kederli ailesinin, ülkemizin, sizin, hepimizin başı sağ olsun ve şehidimiz içinde Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. İnşallah bundan sonra böyle olaylarla karşılaşmayız. Bize düşen görev öğretmenlerimize sahip çıkmaktır, gencecik fidanları yetiştirmek için canla başla uğraşıyorlar. Neticede öğretmenlerimizin anneleri babaları onları bize emanet ediyor, bizler de sizlere emanet ediyoruz. İnşallah ülkemizde çok daha güzel günler göreceğiz."

Daha sonra şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın şahsi eşyaları paketlenerek, Gümüşhane’deki ailesine gönderildi.

Cuma Sarı