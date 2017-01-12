İstanbul Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Bolulu polis memuru Ozan Özen, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sabiha Gökçen Havalimanında görevli olduğu sırada yaşanan çatışma sırasında kafasından vurularak şehit edildi. Genç yaşta oğlunun şehit olmasının acısını yaşayan Metin Özen, oğlunun rüyasında şehit olduğunu gördüğünü ve bunu arkadaşına whatsapp konuşmalarında yazdığının ortaya çıktığını söyledi.

“BİR KİŞİ İLE ÇATIŞIYORUM, O DA ÖLÜYOR BEN DE "

Şehit babası Metin Özen, şehit oğlunu anlatırken duygu dolu anlar yaşadı. Şehit olan oğlunun 15 Temmuz darbe girişimi öncesi bir arkadaşına attığı whatsapp mesajlarının ortaya çıktığını ifade eden Özen, "Ozan çok farklı ve hayat dolu bir çocuktu. Şehit düştükten sonra bir arkadaşıyla 15 Temmuz öncesinde yaptığı bir mesajlaşma elimize ulaştı. Ozan, arkadaşına sürekli gördüğü bir rüyayı anlatmış. Ozan mesajlaştığı arkadaşına, ’Aynı rüyayı görüyorum. Doğu’ya bir yere tayinim çıkıyor, gidiyorum. Saç sakal uzatmışım. Omzumda saçlar var. 1 karış falan sakalım var. Zırhlı araçla arazide geziyoruz. Tam o arada bomba patlıyor. Araç darmadağın ama burnum bile kanamıyor. Herneyse rastgele ateş etmeye başlıyorum sağa sola. Sonra bir kişi ile çatışıyorum, o bana sıkıyor ben ona. O da ölüyor ben de’ yazmış. Oğlum o geceyi ve şehit olduğunu defalarca rüyasında görmüş" diye konuştu.

"ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKIYOR"

Şehit haberlerini izlediklerinde çok üzüldüklerini vurgulayan Özen, şunları söyledi:

"Başta Bolu Valiliği olmak üzere devlet büyükleri oğlumun şehit olduğu günden beri her konuda yardımcı oluyorlar. Arka arkaya gelen terör saldırılarını televizyonlardan başka bir gözle izliyoruz. Hiç birşey dışarıdan görüldüğü gibi değil. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Televizyonlardan her gün şehit haberleri geldiğinde üzülüyoruz tabii ki. Ama bizim için herşey daha farklı. Biz şehit ailesi olarak sözün bittiği yerdeyiz. İçimizdeki hainlerin bunu yapması bizi daha fazla üzüyor"

"ANNESİ VE ANNEANNESİNİ UMREYE GÖNDERMEK İSTİYORDU"

Şehit olan oğlunun bir gün memur olursa annesi ve anneannesini Umre’ye göndermek istediğini söyleyen Metin Özen, "Oğlum annesine ve anneannesine çok bağlıydı. Bir gün memur olursa ikisini de kendi parasıyla Umre’ye göndermek istiyordu. Oğlum bu isteğini gerçekleştiremedi ama annesi ve anneannesi Ozan’ın ahdını yerine getirmek için Umre’ye gittiler" şeklinde konuştu.

(Faruk Çidem/İHA)