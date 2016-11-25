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Şehit olan bordo bereli askerin cenazesi baba ocağına uğurlandı

Fırat Kalkanı Harekatının 93. gününde rejim uçakları tarafından yapılan saldırıda şehit olan bordo bereli askerin cenazesi, Gaziantep'te düzenlenen törenle baba ocağına uğurlandı.


25 Kasım 2016 16:17

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında gerçekleştirilen El-Bab operasyonunda şehit edilen Astsubay Halit Topuz'un (25) cenazesi, otopsi ve defin işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumundan alınarak, 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na götürüldü. Burada yapılan törenin ardından cenazeleri Gaziantep Havalimanına götürüldü. Düzenlenen törene Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Ali Ekiyor, askeri erkan ile şehidin annesi Şükran ve Babası Yusuf katıldı.

Şehitlerin cenazeleri uğurlama töreninin ardından silah arkadaşlarının omzunda uçağa konularak, baba ocağına gönderildi.

Orhan Erkılıç
GAZİANTEP

Etiketler: Fırat Kalkanı Harekatı


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