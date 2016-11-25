Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında gerçekleştirilen El-Bab operasyonunda şehit edilen Astsubay Halit Topuz'un (25) cenazesi, otopsi ve defin işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumundan alınarak, 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na götürüldü. Burada yapılan törenin ardından cenazeleri Gaziantep Havalimanına götürüldü. Düzenlenen törene Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Ali Ekiyor, askeri erkan ile şehidin annesi Şükran ve Babası Yusuf katıldı.

Şehitlerin cenazeleri uğurlama töreninin ardından silah arkadaşlarının omzunda uçağa konularak, baba ocağına gönderildi.

Orhan Erkılıç

GAZİANTEP