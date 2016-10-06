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Şehit olan eşinin tabutunu öptü

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Erdi Demirer, memleketi Ordu’da gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehidin eşi Burcu Demirer, eşinin tabutunu öpüp koklarken eşine son kez sarıldı.

Şehit olan eşinin tabutunu öptü

06 Ekim 2016 14:26

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde teröristler tarafından karakola düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Erdi Demirer (26) için Gürgentepe ilçesinde tören düzenlendi. Gürgentepe Merkez Cami’de düzenlenen cenaze törenine Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Vali İrfan Balkanlıoğlu, Ordu Milletvekilleri Oktay Çanak, Seyit Torun, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Ordu Garnizon Komutanı Jandarma Albay Sedat Sarıkaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, kaymakamlar, belediye başkanları, daire müdürleri, şehidin babası Halil ve annesi Susam Demirer, eşi Burcu, kardeşleri Aşkın, Emre Demirer, yakınları, arkadaşları, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit eşi Burcu Demirer, cenaze namazı kılınmadan önce eşinin tabutuna sarıldı. Eşinin naaşını öpüp koklayan Burcu Demirer, uzun süre tabutun başından ayrılamadı. Ordu Müftüsü Mustafa Kolukısaoğlu kıldırdığı cenaze namazının ardından konuşma yapan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Erdi kardeşimiz inşallah Hazreti Hüseyin’in, Hazreti Ali efendimizin, Kerbela şehitlerinin, Çanakkale şehitlerinin, Kurtuluş Savaşı şehitlerinin yanına gidecektir. Ruhu şad olsun" dedi.

Camiden tekbirlerle uğurlanan şehit Erdi Demirer, Ağızlı Mahallesi’ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Etiketler: Erdi Demirer


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