Şehit olmadan önce okuduğu 'Bu Vatan Bizim' şiiri duygulandırdı - Tıkla İzle

Darıca ilçesinde yaşayan Mustafa ile Birsen Tevlim çiftinin üç çocuğundan biri olan Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim, Suriye'nin El Bab bölgesinde DAEŞ’e karşı süren operasyonda şehit düştü. 29 yaşındaki Tevlim’in Darıca ilçesindeki ailesi acı haberle yıkıldı. Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Garnizon Komutanı Binbaşı İlhan Yeşil, Darıca Emniyet Müdürü Hasan Aydoğan aileye acı haberi verdi. Evli ve iki çocuk babası olan Murat Tevlim’in acı haberini alan eşi Rabia Tevlim sinir krizleri geçirdi.

Fırat Kalkanı Harekatı’nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim’in şehit olmadan önce bir arkadaşı ile birlikte Ozan Arif’in “Bu Vatan Bizim” şiirini okudu. Şehidin şiiri okurken olan görüntülerini görenler duygulandı.

KAAN KIZIL