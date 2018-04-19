Şehit Ömer Halisdemir davasında flaş gelişme!

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe teşebbüsünün seyrini değiştiren Astsubay Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada karar çıktı. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada 18 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Karara ilişkin açıklama yapan şehit Ömer Halisdemir’in kardeşi Soner Halisdemir, “Biz bugüne kadar bundan sonra da güvendiğimiz, inandığımız iki adalet var. Birincisi ilahi adalet, ikincisi; Türkiye Cumhuriyeti devletinin bağımsız yargısı. Her ikisine de bu zamana kadar ve bundan sonra da inancımız ve güvenimiz sonsuzdur. Hamdolsun adalet yerini buldu. Şehit Ömer Halisdemir 80 milyon Türk milletinin kardeşi, evladı, bir vatan askeri olarak görevini yaptı. Bu millet haine hak eden cevabı verir, kahramanı da bilir. Bu dava Ömer Halisdemir ailesinin davası değildir. Bu dava Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve milletinin davasıdır” ifadelerini kullandı.

Kararı değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan ise, "Bu karar bize, Türkiye'de hain darbe girişiminden sonra çok zor anlar yaşamamıza rağmen milletimizin kahramanlığıyla, Cumhurbaşkanımızın davetiyle, 251 şehidimizin hayat haklarından vazgeçmesi, 2 bin 194 gazimizin cesaretiyle ve milyonlarca isimsiz kahramanımızın sayesinde bertaraf edilen darbe girişiminden sonra Türkiye Cumhuriyeti hukuku, adaleti işliyor ve adalet önünde darbeciler tek tek hesap veriyorlar" dedi.

Mustafa Apaydın - Abdullah Sarica

