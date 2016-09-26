Daha önce, Fatih Kısaparmak’ın seslendirdiği ’İki Gözüm İki Çeşme’ şarkısının sözlerini yazan Holoğlu’nun Şehit Başçavuş Halisdemir için yazdığı dizeler şöyle:

MEHMEDİM…

Gökler gürlese yerler çatlasa

Şah damarı kopsa dünyanın

Cehennemler yağsa kasırgalar çıldırsa

Adın Ömer soyadın Halisdemir’se

Tarihin yüreğine kazındın bilesin…

…

Şahlandırdın ya Albayrağı

Şahlandırdın ya çuhalarda Mehmedi.

Vardın ya Çanakkale’nin cennet-i firdevsine

Sürdün ya kurşununu namluya

Helalleştin ya komutanınla

Ve vatanınla

Kıskandırdın ya yiğitleri meydanda

Adın Ömer soyadın Halisdemir’se

Özel Kuvvetlerin de

Vatanın da yüreğine yazıldın bilesin.

…

Sen, şehitler evladısın Ömer’im.

Sen, Albayrağa can verensin.

Sen, Eroğlu erisin Anadolu’nun

Sen, Mehmetçiğisin Aziz Milletin

Sen, namususun Ayyıldız’ın

Sen, özelisin Vatan Kuvvetlerinin

Ve sen yiğitler yiğidisin memleketimin.

Adın Ömer soyadın Halisdemirse

Tarihe Destan, Hürriyetimize Fermansın.

…

Dağlarda buz adam

Çöllerde toz adam

Vatanı kurtaran şahinlerdensin.

Al Kanatlı Bayrağımın yıldızı

Ak hilalin şerefisin

Mehmedim….

