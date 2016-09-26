Daha önce, Fatih Kısaparmak’ın seslendirdiği ’İki Gözüm İki Çeşme’ şarkısının sözlerini yazan Holoğlu’nun Şehit Başçavuş Halisdemir için yazdığı dizeler şöyle:
MEHMEDİM…
Gökler gürlese yerler çatlasa
Şah damarı kopsa dünyanın
Cehennemler yağsa kasırgalar çıldırsa
Adın Ömer soyadın Halisdemir’se
Tarihin yüreğine kazındın bilesin…
…
Şahlandırdın ya Albayrağı
Şahlandırdın ya çuhalarda Mehmedi.
Vardın ya Çanakkale’nin cennet-i firdevsine
Sürdün ya kurşununu namluya
Helalleştin ya komutanınla
Ve vatanınla
Kıskandırdın ya yiğitleri meydanda
Adın Ömer soyadın Halisdemir’se
Özel Kuvvetlerin de
Vatanın da yüreğine yazıldın bilesin.
…
Sen, şehitler evladısın Ömer’im.
Sen, Albayrağa can verensin.
Sen, Eroğlu erisin Anadolu’nun
Sen, Mehmetçiğisin Aziz Milletin
Sen, namususun Ayyıldız’ın
Sen, özelisin Vatan Kuvvetlerinin
Ve sen yiğitler yiğidisin memleketimin.
Adın Ömer soyadın Halisdemirse
Tarihe Destan, Hürriyetimize Fermansın.
…
Dağlarda buz adam
Çöllerde toz adam
Vatanı kurtaran şahinlerdensin.
Al Kanatlı Bayrağımın yıldızı
Ak hilalin şerefisin
Mehmedim….