Şehit Ömer Halisdemir'in adı Etiyopya'da yaşatılacak

Derneğin Ankara Koordinatörü Hamit Kunt, Afar’daki okuma yazma oranının nüfusun yüzde 5’ini geçmediğini belirterek, bölgedeki Müslümanların en büyük ihtiyacının eğitim olduğuna dikkat çekti.

Afrika’nın birçok ülkesinde yoksullara yönelik çalışmalarını sürdüren Deniz Feneri Derneği’nin, Safranbolulu gönüllülerinin katkılarıyla kız çocukları için Etiyopya’nın Semera şehrine bağlı Afar bölgesindeki bir eğitim külliyesinin içine yaptırdığı ve 15 Temmuz kahramanı Şehit Ömer Halisdemir’in adının verildiği yetimhanenin açılışı yapıldı. Açılıştan önce, yetimhaneyi yaptıran İbrahim Karabaş, Rukiye Uçar, Fatma Yerlikaya, Sevtap Çatak, Emine Öztürk, Ali Hamza Çeliker ve Ömer Aziz Çeliker’in adağı olan deve kesildi.

"180-200 öğrenci eğitim görecek"

Açılış konuşmasını yapan Deniz Feneri Derneği Ankara Koordinatörü Hamit Kunt, yaklaşık 2 yıl önce inşaatına başlanan Ömer Halisdemir Yetimhanesi’nin açılışı için bir araya geldiklerini belirterek, "Burası Etiyopya’nın Afar bölgesi. Tamamı Müslüman bir bölge ama maalesef eğitim oranı oldukça düşük. Okuma yazma oranı da oldukça düşük. Burada bazı kardeşlerimiz okul inşa etmeye başladılar. Bu okulun içerisine Safranbolulu kardeşlerimizin katkılarıyla 15 Temmuz kahramanı Şehit Ömer Halisdemir adına bir yetimhane inşa ettik. Burada 180-200 civarında yetim çocuk eğitim görecek. Özellikle Safranbolulu kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Yetim çocuklarımız burada eğitim görmeye başladılar" dedi.

"En büyük ihtiyaçları eğitim"

Mücadelelerinin sadece kendileri için olmadığına dikkat çeken Kunt, "Allah bu millete bu ümmetin liderliğini doğal olarak vermiş görünüyor. Sadece ülkemizin içinde değil, sınırlarımızın dışındaki Müslüman kardeşlerimizin de ihtiyaçları için koşmak durumundayız. Bu bölgedeki Müslüman kardeşlerimizin en büyük ihtiyacı eğitim. Çünkü nüfuslarının yüzde 5’ini geçmiyor okuma yazma oranı. Okuma yazma oranı diyorum, ortaokul lise üniversite demiyorum. Bu okuldaki 200’e yakın yetim çocuğumuz inşallah ümit ediyoruz ki, dua ediyoruz ki bu coğrafyadaki kendi nesillerinin eğitimlerine katkı sağlayacaklar" diye konuştu.

Mutlulukları yüzlerine yansıdı

Konuşmanın ardından yetimhanenin açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra ise, külliyede eğitim gören yetim çocuklara ziyafet verildi. İlk kez birçok çeşit yemeği bir arada gören çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı.

Külliye Müdürü Abdulkadir Fevesseba Kadilta ise, külliyede tamamen yetim çocukların eğitim aldıklarını belirterek, "Yapılan bina bizim için çok faydalı oldu. Kapasitenin arttırılmasını ve başka çocukların da eğitim almasını sağlayacak. Bu iyilik için Allah razı olsun" ifadelerini kaydetti.

Mehmet Pişkin

