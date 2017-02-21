15 Temmuz darbe girişimi sırasında, darbeci Tuğgeneral Semih Terzi’yi öldürdükten sonra cuntacılar tarafından şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir’in heykeli, memleketinde kendi adını taşıyan meydana dikildi. Ay yıldız figürünün Ömer Halisdemir’in başı üzerine monte edildiği heykelin yapımı 2 ay sürdü. Hilalde, "Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet" yazısının yer yer aldığı heykelle ilgili konuşan Hilmi Kılıç, "Ömer Halisdemir’in toprağına, canına kurban olayım. Vatanı için kendini feda etti" dedi.

Vatandaşlardan Zehra Karaali ise, "Ömer Halidemir’i ancak Niğde’nin toprağından çıkar böyle yiğitler ve mertler. Şehidimiz nur içinde yatsın. Ben üç tane erkek çocuğu annesiyim çocuklarımın üçünü de vatana vermeye hazırım. Allah rahmet eylesin. Anıtının dikilmesinden çok mutlu oldum” diye konuştu.

(Mücahit Bilgi / İHA)