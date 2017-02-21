Diğer
Kategoriler

Şehit Ömer Halisdemir’in heykeli memleketi Niğde’ye dikildi

15 Temmuz Şehidi Ömer Halisdemir’in heykeli memleketi Niğde’de dikildi.

Şehit Ömer Halisdemirin heykeli memleketi Niğdeye dikildi

21 Şubat 2017 13:59

15 Temmuz darbe girişimi sırasında, darbeci Tuğgeneral Semih Terzi’yi öldürdükten sonra cuntacılar tarafından şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir’in heykeli, memleketinde kendi adını taşıyan meydana dikildi. Ay yıldız figürünün Ömer Halisdemir’in başı üzerine monte edildiği heykelin yapımı 2 ay sürdü. Hilalde, "Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet" yazısının yer yer aldığı heykelle ilgili konuşan Hilmi Kılıç, "Ömer Halisdemir’in toprağına, canına kurban olayım. Vatanı için kendini feda etti" dedi.

Vatandaşlardan Zehra Karaali ise, "Ömer Halidemir’i ancak Niğde’nin toprağından çıkar böyle yiğitler ve mertler. Şehidimiz nur içinde yatsın. Ben üç tane erkek çocuğu annesiyim çocuklarımın üçünü de vatana vermeye hazırım. Allah rahmet eylesin. Anıtının dikilmesinden çok mutlu oldum” diye konuştu.

(Mücahit Bilgi / İHA)

Etiketler: 15 temmuz, Ömer Halisdemir, Tuğgeneral Semih Terzi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!