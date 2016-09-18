15 Temmuz gecesi yaşanan kalkışma sırasında komutanı Zekai Aksakallı Paşa'dan aldığı emirle cuntacı General Semih Terzi'yi özel kuvvetlere geldiği sırada öldüren ve ardından cuntacı askerlerin kurşunlarıyla şehadet şerbeti içen Şehit P. Asb. Kd. Bçvş. Ömer Halisdemir'in kabri her gün ziyaretçi akınına uğruyor.

Niğde'nin Bor ilçesi Çukurkuyu köyündeki Şehit Ömer Halisdemir'in mezarlığını Türkiye'nin çeşitli ilçelerinden gelen insanlar ve yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşlar ziyaret ediyor. Halisdemir'in kabri başında dua eden vatandaşlar ardından mezarlık dışında oluşturulan çadırlarda ağırlanıyor ve burada isteğe bağlı olarak 15 Temmuz gecesi gelişen olayları ve Halisdemir için açılan anı defterini dolduruyor. Defnedildikten bu yana kahraman askerin mezarına gelenlerin sayısı bir milyonu geçmiş durumda.

Çukurkuyu Belediye Encümeni Zeki Yakışır, kasabanın en büyük gururunun Şehit Ömer Halisdemir olduğunu ifade ederek, "Ömer'in kabrine günde yüzlerce vatandaş geliyor. Biz de kasaba halkı olarak bununla gurur duyuyoruz. Dünyanın her tarafından geliyor insanlar. Aynı şekilde Türkiye'den de her şehirden insanlar geliyor" dedi.

Kurban Bayramı'nın Şehit Ömer Halisdemir'in ilk bayramı olduğunu dile getiren Yakışır, "Burada insanlara bayram sebebiyle yemekler de verildi. Ancak Ömer Halisdemir'in ailesi burada değiller. Ailesi nerede bilmiyoruz ancak babası Ömer'in şehit olmasının ardından hastalandı. Ziyaretçi kabul edilmiyor" diye konuştu.

Şehit Ömer Halisdemir'in kabri Niğde'nin Bor ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Çukurkuyu köyünde bulunuyor.

Doğan Gündoğdu



