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Şehit onbaşının cenazesi Alaşehir'e getirildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki hain terör saldırısında şehit düşen Onbaşı Evren Kara'nın cenazesi, akşam saatlerinde memleketi Manisa’nın Alaşehir ilçesine getirildi.

Şehit onbaşının cenazesi Alaşehire getirildi

10 Ekim 2016 23:00

Van'da düzenlenen askeri törenin ardından havayoluyla Manisa'nın Akhisar ilçesine, oradan da karayoluyla memleketi Alaşehir ilçesine getirilen şehit Evren Kara'nın cenazesini annesi Menduha, babası Galip Kara ve yakınları gözyaşlarıyla karşıladı. Şehit askerin naaşı, askerler tarafından cenaze arabasından alınarak morga taşındı. 

Akhisar'dan şehit cenazesiyle birlikte Alaşehir'e gelen Manisa Valisi Hakan Güvençer, şehidin acılı anne ve babasını teselli etmeye çalıştı. Evren Kara'nın şehitlik gibi yüce bir mertebeye ulaştığını kaydeden Vali Güvençer, şehit ailesine bir kez daha başsağlığı diledi. Alaşehir Vaizi Süleyman Tekşen’in dua okumasının ardından Vali Güvençer ve şehit ailesi Alaşehir Devlet Hastanesi’nden ayrıldılar.
Şehit Onbaşı Evren Kara’nın cenazesi, yarın Killik Mahallesi Pazar Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Killik Mahallesi Şehitliği'nde toprağa verilecek. 

Nurettin Doğan
MANİSA


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