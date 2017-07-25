Şehit özel harekatçının annesi FETÖ'ye ateş püskürdü

Şehit annesi Solak, duruşmalara kravat takarak gelen FETÖ mensuplarına büyük tepki göstererek "PKK'nın yapmadığı hainliği FETÖ hainleri yaptı. Bu halimle onların gözünü oymazsam, namerdim. Biz çocuklarımızı abilerle, ablalarla değil alın teriyle okuttuk" dedi.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Ovabayındır Köyü'nde yaşayan Şehit Turgut Solak'ın annesi Şeküre Solak, 15 Temmuz'da şehit olan oğlu için, "Biz yavrularımızı vatan haini olarak yetiştirmedik, vatana şehit vermek için yetiştirdik, ne mutlu bize" diye konuştu.

15 Temmuz hain darbe girişimininde oğlunun şehadet haberini nasıl aldığını anlatan Solak, "Biz evde oturuyorduk çocuklarla birlikte. "Darbe var" diye duyduk. "Darbe olmuş" dediler. Hemen oğlumu aradım, ulaşamadık. Gelinime ulaştık. Gelinimi de bir başka yere götürmüşler. Oğlumu da göreve çağırmışlar Özel Harekat Daire Başkanlığına. Sonra orası bombalanmış. İlk bombada yaşıyormuş benim çocuğum, ikinci bombada şehit düşüyor. Biz o gün hiç bir haber alamadık. Cumartesi günü akşam diğer oğlumu birisi aradı 'abin hastanede' yaralı diye. Biz yaralı diye gittik yavruma. Ankara'ya doğru yola çıktık. Eskişehir tarafına varırken gelinim aradı yanımdaki diğer oğlumu. Ben aldım telefonu. 'Anne Kenan yok mu yanında' dedi. 'Var kızım' dedim. 'Kenan'ı ver telefona' dedi. Kenanım 'Anne abimi kaybetmişiz' dedi. Dünyam karardı. O an nasıl gittik Ankara'ya bilmiyorum hiç. 8-9 saatlik yolu 5 saatte vardık. Orada tören oldu sonra buraya döndük" dedi.

Yaşadıklarını gözleri dolarak anlatan anne Solak, FETÖ'cuların bir an önce cezalandırılmasını istediğini söyleyerek, "Bizim yavrularımızın hiç kimseye zararı ziyanı yoktu. İşlerinden gelip işlerine gidiyorlardı. Biz yavrularımızı vatan haini olarak yetiştirmedik, vatana şehit vermek için yetiştirmişiz ne mutlu bize" şeklinde konuştu.

Bir oğlu ve bir kızı daha olduğunu söyleyen Şeküre Solak, "Gerekirse kendim de giderim şerefsizlerle savaşmaya, karşı karşıya dövüşmeye. Azıcık vicdanları olsaydı, karşı karşıya savaşırlardı. Haince helikopterle, uçakla bomba atmazlardı" dedi.

FETÖ elebaşına "hain, şerefsiz" diye seslenen Solak, "O hain, şerefsiz o kadar insanı cemaatçi, okumuş, dergahlı diye topladı da böyle evlat mı yetiştirdi? Böyle şerefsiz insanlar mı yetiştirdi vatanımızın milletimizin içinde? Azıcık bir vicdanları sızlıyorsa Türkiye'ye teslim olsunlar. Bak şu an kadın halimle onların gözlerini oymazsam namerdim. Önce hedef alıp da gözetleyip bomba attıkları gözlerini oyacaksın bunların, sonradan gerisi gelir" şeklinde konuştu.

"Utanmadan kravat takıyorlar"

Duruşmalara giden FETÖ'cuların kravat takmasına da tepki gösteren Şehit annesi Şeküre Solak, "Duruşmalara kravat takıp da gidiyor şerefsizler, hainler, utanmaz alçaklar. Onların boyunlarına kravat yakışmaz, anca hayvan zinciri takılır. Yuları da koparır o şerefsizler. Günahları çok çünkü. Günahlarıyla kendi ağırlıklarıyla yuları koparırlar, ancak zincir hakkından gelir o şerefsizlerin. Şerefsizler, hainler benim yavrumun nasıl yerlerde yaşadığını, yetiştiğini görsünler utanmazlar alçaklar. Biz yavrularımızı bütün şehit aileleri, o şerefsizler gibi ablaların abilerin ekmeğiyle büyütmedik, parasıyla okutmadık. Alın teriyle okuttuk biz onları. Sıfır derece soğukta 40-45 derece sıcağın altında çalışıp öyle okutup yetiştirdik biz onları. Benim oğlum tarla da çalışıyordu ve hayvan güderdi. PKK'nın yapmadığı hainliği FETÖ'nün hainleri, şerefsizleri yaptı. Türk milletinin yetiştirdiği bu kişiler yaptı. Bak benim yaşadığım yerleri görsünler. Benim çocuklarım burada yetişti yaşadı. FETÖ'nun hainleri lüks yerlerde durdu, yattı. Evimiz olurken 3 ay biz burada kalıp yattık" dedi.

"Fetö erkekse gelsin teslim olsun"

Baba Hayati Solak ise, "Erkekse gelsin teslim olsun kaçmasın. Türk Adaletini teslim olsun kaçmasın. Vatan hainlerine seslenmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti polisine bomba atan, masum sivillerin üstüne mermi yağdıran vatan hainlerine sesleniyorum. Kanlarını bir muayene ettirsinler, Müslüman kanı var mı diye. Çünkü Müslüman kanı olan bunu yapamaz" dedi.

Baba Hayati Solak ise, çocuklarını okula gönderirken yol parası bile bulamadığını söyleyerek, "Biz çocuklarımızı okuturken belediye otobüsü geliyordu buraya. Zaman geliyor yol parası bulamıyorduk. Aç okula gidip geliyordu. Yemek parası veremiyorduk. 2 buçuk lirayı zor buluyorduk. Turgut polis olunca sevindik. Ondan sonra benim sigortamı ödememe yardım etti ve emekli oldum. Önceden işimiz zordu şehit oğlum yardım etti emekli oldum" şeklinde konuştu.

Solak ailesinin fertleri şehit çocuklarının bayraklarla süslenen mezarını sürekli ziyaret ederek fatihalar okurken, Türk Milleti'nden de dua istediler.

Taşkın Sarıca - Hüseyin Tokmak