Şehit pilot köylüleri kurtarmak için kendini feda etti

Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Ovaören köyü yakınlarında dağlık alana düşen F-16 savaş uçağının pilotu Hava Pilot Üsteğmen Yasin Boy’un şehit olurken büyük bir faciayı kahramanca önlediği ortaya çıktı. Samsunlu Şehit Üsteğmen Yasin Boy’un F-16 savaş uçağının köyün içerisine düşmemesi için uçağı dağa çarparak kendi canını feda ettiği ortaya çıktı.

Şehidin kardeşi Rasim Boy, İHA muhabirinin sorularına cevap vererek, "Kardeşim kendisini feda etti. O benim canım ciğerim ne diyeyim. Kendisini feda etti. Uçağı köylülerin üzerine düşürmemek için dağa çarpmış” dedi.

Şahin Binici – Kenan Akyüz