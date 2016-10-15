Şehit Erdoğan Çamurlu için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Törene, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Beşiktaş Belediye Baş kanı Murat Hazindar, ailesi, sevenleri ve askeri erkan katıldı. Şehidin annesinin acı haberi alınca kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Şehit Erdoğan Çamurlu'nun annesi tören alanında ambulans içerisinde getirildi. Şehidin annesinin ambulans içerisinde bekletildiği görüldü. Şehit Erdoğan Çamurlu öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından don yolculuğuna uğurlanacak.
Cenk İşver - Metin Başar