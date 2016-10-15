Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Şehit Piyade Er Erdoğan Çamurlu son yolculuğuna uğurlanıyor

Şehit Piyade Er Erdoğan Çamurlu son yolculuğuna uğurlanıyor

Hakkari'de şehit olan Piyade Er Erdoğan Çamurlu Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor.

Şehit Piyade Er Erdoğan Çamurlu son yolculuğuna uğurlanıyor

15 Ekim 2016 13:38

Şehit Erdoğan Çamurlu için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Törene, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Beşiktaş Belediye Baş kanı Murat Hazindar, ailesi, sevenleri ve askeri erkan katıldı. Şehidin annesinin acı haberi alınca kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Şehit Erdoğan Çamurlu'nun annesi tören alanında ambulans içerisinde getirildi. Şehidin annesinin ambulans içerisinde bekletildiği görüldü. Şehit Erdoğan Çamurlu öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından don yolculuğuna uğurlanacak. 

Cenk İşver - Metin Başar

Etiketler: Numan Kurtulmuş, şehit Piyade Er Erdoğan Çamurlu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!