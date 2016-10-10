Diğer
Kategoriler

Şehit piyade er son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki Durak Jandarma Karakolu kontrol noktasına PKK’lı teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda şehit olan Piyade Er Özkan Altınok memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.


10 Ekim 2016 14:51

Şehit Piyade Er Özkan Altınok'un (23) cenazesi kendisiyle birlikte şehit olan silah arkadaşıyla birlikte Hakkari'de yapılan törenin ardından uçakla memleketi Adana'ya getirildi. Şehidin naaşı önce Adana Havalimanı'ndan Dadaloğlu Mahallesi'ndeki baba ocağını götürüldü. Burada helallik alındıktan sonra şehidin naaşı silah arkadaşlarının omuzlarında Sabancı Merkez Camii'ne getirildi.

Cenaze namazı öncesi şehidin annesi Ayten Çalışkan oğlunun tabutuna bakarak gözyaşlarına boğuldu. Şehidin nişanlısı Şükran Güzel ise yakınları tarafından güçlükle teskin edilebildi. Güçlükle ayakta durabilin şehidin babası Celal Altınok'u ise CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer teskin etti.

Daha sonra Adana İl Müftüsü Arif Gökce cenaze namazını kıldırdı. Namazın ardından şehidin naaşı silah arkadaşlarının omuzuna alındı. Bu sırada anne Ayten Çalışkan oğlunun tabutu arkasında gözyaşlarına boğularak yürüdü. Şehidin naaşı top arabasına konduğu sırada kardeşleri ve nişanlısı tabuta sarılıp öperek gözyaşlarına boğuldu. Şehidin naaşı bir süre top arabasında götürüldükten sonra cenaze aracına konarak toprağa verilmek üzere Asri Mezarlığı'ndaki şehitliğe götürüldü. Cenaze törenine Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç, MHP Milletvekili Seyfettin Yılmaz, CHP Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni, CHP Adana İl Başkanı Ayhan Barut, MHP Adana İl Başkanı Yusuf Baş, komutanlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

Fatih Keçe


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!