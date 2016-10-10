Şehit Piyade Er Özkan Altınok'un (23) cenazesi kendisiyle birlikte şehit olan silah arkadaşıyla birlikte Hakkari'de yapılan törenin ardından uçakla memleketi Adana'ya getirildi. Şehidin naaşı önce Adana Havalimanı'ndan Dadaloğlu Mahallesi'ndeki baba ocağını götürüldü. Burada helallik alındıktan sonra şehidin naaşı silah arkadaşlarının omuzlarında Sabancı Merkez Camii'ne getirildi.

Cenaze namazı öncesi şehidin annesi Ayten Çalışkan oğlunun tabutuna bakarak gözyaşlarına boğuldu. Şehidin nişanlısı Şükran Güzel ise yakınları tarafından güçlükle teskin edilebildi. Güçlükle ayakta durabilin şehidin babası Celal Altınok'u ise CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer teskin etti.

Daha sonra Adana İl Müftüsü Arif Gökce cenaze namazını kıldırdı. Namazın ardından şehidin naaşı silah arkadaşlarının omuzuna alındı. Bu sırada anne Ayten Çalışkan oğlunun tabutu arkasında gözyaşlarına boğularak yürüdü. Şehidin naaşı top arabasına konduğu sırada kardeşleri ve nişanlısı tabuta sarılıp öperek gözyaşlarına boğuldu. Şehidin naaşı bir süre top arabasında götürüldükten sonra cenaze aracına konarak toprağa verilmek üzere Asri Mezarlığı'ndaki şehitliğe götürüldü. Cenaze törenine Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç, MHP Milletvekili Seyfettin Yılmaz, CHP Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni, CHP Adana İl Başkanı Ayhan Barut, MHP Adana İl Başkanı Yusuf Baş, komutanlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Fatih Keçe