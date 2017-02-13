Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Şehit polis Emre Beker’in oğluna yazdığı mektuplar ağlattı

Şehit polis Emre Beker’in oğluna yazdığı mektuplar ağlattı

Şırnak’ta güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Çorumlu Özel Harekat Polisi Emre Beker’in oğluna yazdığı mektup yürekleri dağladı.

Şehit polis Emre Bekerin oğluna yazdığı mektuplar ağlattı

13 Şubat 2017 13:40

Şehit olmadan önce oğlunun defterine yazdığı mesajı kayınpederi Ahmet Bölükbaş, sosyal medya hesabından paylaştı.

“Şehit yavrumuz Emre’min şehadetinden önce biricik oğlu emanetimiz torunum Emir Taha’sının defterine yazdığı mesajını paylaşmak istiyorum” diyen paylaşımda şu ifadelere yer verildi; “Cümle Şehitlerimizin emanetlerine ve evlatlarımız adına Emre’min, yiğidimin bu duasına Âmin deme lütfunu bahşetmenizi istirham ediyorum. Makamın cennet olsun.

Bu millet üzerine oyun tezgahlayanlar ve şehadetine sebeb olanlarında hesabını rabbimiz ve bu aziz milletimiz soracaktır İnşaAllah”

ŞEHİT POLİSİN OĞLUNUN DEFTERİNE YAZDIĞI MESAJ

“Oğlum;

Öncelikle Allah’ını Peygamberini seven, dinine diyanetine bağlı, anasına babasına saygılı sevgili, vatanına milletine faydalı bir evlat olmanı Rabbimden dilerim. Rabbim bahtını yolunu açık etsin.Her zaman seni iyi insanlarla karşılaştırsın. Sen de onun yolundan, izinden ayrılma. Annen ve baban olarak seni çok seviyoruz."

(M. Muttalip Yalçın/İHA)

Etiketler: Emre Beker, şehadet, şehit polis


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 3°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!