Diğer
Kategoriler

Şehit Polis Fethi Sekin'in ceza makbuzu duygulandırdı

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Balıkesir İl Başkanı Kürşat Can Ateş'in sosyal medya hesabından İzmir Adliyesi önünde düzenlenen terör saldırısında şehit düşen Fethi Sekin'in yazdığı trafik cezasını "En özel trafik cezam" şeklinde paylaşması duygulandırdı.

Şehit Polis Fethi Sekinin ceza makbuzu duygulandırdı

27 Nisan 2017 15:28

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Balıkesir İl Başkanı Kürşat Can Ateş, İzmir'de yediği trafik cezasının Şehit polis memuru Fethi Sekin tarafından yazıldığını tesadüfen fark etti. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun duruşması için gittiği İzmir'de yediği trafik cezasını sosyal medya hesabından paylaşan Ateş, "Eski evrakları temizlemek için açtığım çekmecemde son anda fark ettiğim 2016 yılında plakama yazılmış en özel trafik cezam. Kahramanlar can verir, yurdu yaşatmak için. Mekanın Cennet olsun şehidim" sözlerini paylaştı.

Yüzlerce kişi tarafından beğenilen paylaşımdaki yorumlara cevap veren Ateş, "Duruşmaya yetişmek için ceza almayı göze alarak park etmiştim, iyi ki etmişim" dedi. 

Taşkın Sarıca

Etiketler: Fethi Sekin


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!