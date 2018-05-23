Şehit polis memurunun türküsü yürek dağladı

Kepez ilçesi Dumlupınar Bulvarı’ndaki bir alışveriş merkezinin önünde meydana gelen olayda, F.K. tartıştığı S.A.’yı tabancayla bacağından vurup yaraladı. İhbarın ardından bölgeye gelen polis, şüpheli F.K.’yı gözaltına aldı. Bacağından yaralanan S.A. ise ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde çalışma yapan bir polis memurunun incelediği tabanca kazayla ateş aldı. Olayda polis memuru Gökmen Taşkıran karnından yaralanarak ambulansla sevk edildiği Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen sabaha karşı şehit oldu.

Taşkıran’ın daha önce bir iş yerinde Neşat Ertaş’ın ‘Zahidem’ türküsünü söylediği ortaya çıktı. Türküyü baştan sonra seslendiren polis memurunun ses tonu adeta yürek dağladı. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntü binlerce beğeni aldı.

Ertuğrul Gün