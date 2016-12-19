Ümraniye'de HDP ilçe binasının çatısına çıkan 2 protestocuyu indirmek isterken, havalandırma boşluğuna düşerek şehit olan polis memuru Numan Şeref Datlı için Fatih Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene şehit polisin ailesi başta olmak üzere Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, şehidin meslek arkadaşları, yakınları ve çok sayıda seveni katıldı. Şehidin babası Hüseyin Datlı, annesi Seher Datlı ve eşi Ruşen Dadlı taziyeleri kabul etti. Duygu dolu anların yaşandığı törende şehidin ailesi göz yaşlarına boğuldu.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş cenaze namazından önce şehit babası Hüseyin Datlı'ya taziyelerini iletti. Şehit babası Datlı ve Kurtulmuş bir süre konuştu. Şehit babası Hüseyin Datlı Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş'a, Vatan caddesinde düzenlenen törende konuşmadığını hatırlatarak, “Ben konuşsaydım '8 tane evladımı daha memleketimin yoluna feda ederim' derdim. Şehidimize evladıma sahip çıktılar. Ben yabancı ülkelerde de yaşadım. Şehide en iyi sahip çıkan millet Türk milleti” dedi.

Şehit için yapılan duaların ardından İstanbul İl Müftüsü Rahmi Yaran cenaze namazını kıldırdı. Helalliğin alınmasının ardından 3 kız çocuğu babası 42 yaşındaki şehidin naaşı Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.

Doğan Can Cesur - Murat Ergin - Tugay Saday