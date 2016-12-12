İstanbul Beşiktaş'ta Vodafone Arena Stadı yanında önceki gece düzenlenen bombalı terör saldırısında Sinoplu polis memuru Hakan Tanrıkulu da şehit oldu. Şehit polis memuru 23 yaşındaki Hakan Tanrıkulu için Durağan’da cenaze töreni düzenlendi. Şehidin cenazesine; Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcı Mehmet Ersoy, Sinop Valisi Hasan İpek, AK Parti Sinop Milletvekili Nazim Maviş, CHP Milletvekili Engin Altay, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, şehidin yakınları ve binlerce vatandaş katıldı.

Durağan Merkez İsmail Bey Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı son yolculuğuna uğurlandı.

3 yıllık polis memuru Hakan Tanrıkulu’nun bekar olduğu belirtildi.

Osman Aksu