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Şehit polis Tugay Can Kızılırmak son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul’daki hain terör saldırısında şehit olan polis memuru Tugay Can Kızılırmak, Ankara’da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin annesi Ayşe Kızılırmak’ın, "Ben şehit vermek zorunda mıyım? Neden ciğerimi veriyorum" sözleri yürekleri dağladı.


13 Aralık 2016 14:52

İstanbul Beşiktaş’taki terör saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Tugay Can Kızılırmak için Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Kara Kuvvetleri Genel Komutanı Salih Zeki Çolak, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Cenazeye katılan protokol üyeleri şehidin babası Osman, annesi Ayşe, eşi Dilek Kızılırmak ve kardeşlerine taziyelerini sundu. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı camiye getirildiği sırada şehidin kardeşi Mutlu Kızılırmak törende görevli olan bir polis memuruna sarılarak gözyaşı döktü.

Şehidin annesinin sözleri yürekleri dağladı
Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit Kızılırmak’ın Türk bayrağına sarılı tabutu omuzlarda bir süre taşındıktan sonra cenaze aracına konuldu. Cenaze aracının geçişi sırasında şehidin annesi Ayşe Kızılırmak, "Lanet olsun hepinize. Ben şehit vermek zorunda mıyım? Neden ciğerimi veriyorum?" diye feryat etti. Kız kardeşi Mutlu Kızılırmak ise kardeşini asker selamı ile uğurladı. Törenin ardından şehit Kızılırmak’ın naaşı, toprağa verilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı’na götürüldü.
Şehidin cenaze namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez "Bu toprakları vatan kıldığımız günden bugüne kadar iman uğruna, vatan uğruna, milletimizin birliği ve beraberliği uğruna can veren bütün şehitlerimize yüce Rabbimiz rahmet eylesin. Rabbim bütün polislerimizi, askerlerimizi korusun. Şu bilinmelidir ki bu aziz millet için, bu aziz milletin imanı, güvenliği, barışı, huzuru için çalışırken can veren şehitlere Rabbimizin cenneti ne kadar hak ise bu evlatlarımıza büyük kötülüğü reva gören katiller sürüsüne, caniler güruhuna Rabbimizin azabı, cehennemi o kadar haktır. Yüce Rabbimiz aziz milletimizi muhafaza eylesin" dedi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, cenaze töreninin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı binasına geçti.  

Abdullah Sarıca

Etiketler: devlet bahçeli, hulisi akar, şehit Tugay Can Kızılırmak


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