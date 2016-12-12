İstanbul’da önceki gün PKK’lı teröristlerin Beşiktaş-Bursaspor maçının hemen ardından gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan üç Konyalı polis memurundan Oğuzhan Duyar için memleketi Hüyük ilçesine bağlı Göçeri Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Şehit Duyar'ın cenazesi ilk olarak helallik almak için dedesi Hasan Ali Duyar’ın evine getirildi. Burada şehit yakınları tabuta sarılarak gözyaşı dökerken, şehidin babaannesi Hanım Duyar yanında bulunanlara, "Ağlamayın, bizi hainlere rezil etmeyin" diyerek metanetli olmaya çalıştı. Bu sırada bazı şehit yakınları fenalaşınca sağlık ekipleri müdahale etti. Helallik alınıp dua edilmesinin ardından şehidin naaşı cenaze aracıyla tören alanına getirildi.

“Annem o kadar güzel kokuyorsun ki”

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu tören mangası eşliğinde araçtan alınarak alana götürüldüğü sırada ayakta durmakta zorlandığı görülen ve oğlunun polis montunu giyen annesi Nuran Duyar'ın, “Annen dimdik ayakta yavrum” dediği duyuldu. Şehit annesinin tabutunun başına gelerek söylediği sözler ise yürekleri dağladı. Anne Duyar, “Kuzum kalk da bir bak etrafına, annem seni ne kadar çok seven varmış, güzel kuzum. Onlar ettiklerini bir gün bulacaklar yavrum, sen huzurlu uyu” dedi. Bu sırada yanına gelen babasına sarılan anne Nuran Duyar, “Baba, yavrunun yavrusu gitti” diye gözyaşı döktü. Anne Nuran Duyar, tekrar tabuta sarılarak, “Annem o kadar güzel kokuyorsun ki, dedesi çok güzeldi. O kadar güzeldi ki gülümsüyordu annesine. İnşallah o yapanların yanına koymayacağız. Sen huzurlu uyu benim güzel meleğim. Selametle git” diyerek şehit oğlunu uğurladı.

Ailenin tabutun başından ayrılmasının ardından cenaze törenine geçilirken, ilk olarak şehidin öz geçmişi okundu. Ardından yüzlerce kişinin katılımıyla kılınan cenaze namazı sonrası şehidin naaşı omuzlara alınarak mahalle mezarlığında defnedildi. Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu, emniyet teşkilatı mensupları, sivil erkan ve yüzlerce vatandaş katıldı. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın da cenaze töreninin ardından şehidin defnedildiği kabristana gelerek aileye taziyede bulunduğu öğrenildi.

Selman Ayas - Ömer Sayın

