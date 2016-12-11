İstanbul’daki hain saldırıda şehit düşen polis memuru Soner İdil'in şehadet haberi, Van'daki ailesine sabah saatlerinde ulaştırıldı. Bekar olan ve 3 ay önce göreve başlayan şehit polis memuru Soner İdil'in baba evine bayraklar asılırken, taziyeler ise Tuşba ilçesine bağlı Abdurrahman Gazi Mahallesi Kırkaltıevler semtinde kabul edilmeye başlandı. Acı haberi duyan İdil'in yakınları taziye evine gelirken, baba Mikdat İdil ise ayakta durmakta güçlük çekti.

Taziyeleri kabul eden baba Mikdat İdil, saat 21.00’den sonra oğluna ulaşamadığını belirterek, “Vatan sağ olsun, dostlar sağ olsun. Aslanlarımızı vatan için yetiştiriyoruz. Vatan için gitti. Mekanı cennet olsun, ruhları şad olsun. Tüm ölenlerin ailesine başsağlığı diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Vatanımız onlara emanettir, biz de vatan için varız ve vatan için gideceğiz. En son dün öğle saatlerinde telefon ile görüştüm. Dün öğle telefon açtım, 'Baba maça gideceğiz, elbiselerimi giyiyorum, seni sonra arayacağım' dedi. Sonra aradı, konuştuk ve saat 21.00'den sonra kendisine ulaşamadım" dedi.