Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Şehit polisin babası: 'Aslanlarımızı vatan için yetiştiriyoruz'

Şehit polisin babası: 'Aslanlarımızı vatan için yetiştiriyoruz'

İstanbul’daki hain saldırıda şehit düşen polis memuru Soner İdil'in Van'daki baba ocağında yas hakim. Şehit polisin babası Mikdat İdil, “Aslanlarımızı vatan için yetiştiriyoruz” dedi.

Şehit polisin babası: Aslanlarımızı vatan için yetiştiriyoruz

11 Aralık 2016 16:29

İstanbul’daki hain saldırıda şehit düşen polis memuru Soner İdil'in şehadet haberi, Van'daki ailesine sabah saatlerinde ulaştırıldı. Bekar olan ve 3 ay önce göreve başlayan şehit polis memuru Soner İdil'in baba evine bayraklar asılırken, taziyeler ise Tuşba ilçesine bağlı Abdurrahman Gazi Mahallesi Kırkaltıevler semtinde kabul edilmeye başlandı. Acı haberi duyan İdil'in yakınları taziye evine gelirken, baba Mikdat İdil ise ayakta durmakta güçlük çekti.

Taziyeleri kabul eden baba Mikdat İdil, saat 21.00’den sonra oğluna ulaşamadığını belirterek, “Vatan sağ olsun, dostlar sağ olsun. Aslanlarımızı vatan için yetiştiriyoruz. Vatan için gitti. Mekanı cennet olsun, ruhları şad olsun. Tüm ölenlerin ailesine başsağlığı diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Vatanımız onlara emanettir, biz de vatan için varız ve vatan için gideceğiz. En son dün öğle saatlerinde telefon ile görüştüm. Dün öğle telefon açtım, 'Baba maça gideceğiz, elbiselerimi giyiyorum, seni sonra arayacağım' dedi. Sonra aradı, konuştuk ve saat 21.00'den sonra kendisine ulaşamadım" dedi.

Etiketler: şehit, van


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç