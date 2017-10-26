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Şehit polisin çocukları da polis oldu

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 22 yıl önce trafik kontrolü sırasında araç çarpması sonucu şehit olan Emin Şahin'in iki çocuğu babalarının mesleğini devam ettirmek için polis oldu.

Şehit polisin çocukları da polis oldu

26 Ekim 2017 18:01

Tokat Valisi Dr. Ömer Toraman'ın eşi Neşe Toraman, 15 Temmuz'da hain darbe girişiminde İstanbul'da şehit olan Ekrem Diker'in Başçiftlik ilçesinin Şahnalan köyünde yaşayan babası Hamdi Diker ile Şırnak'ta helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın’ın, Başçiftlik'te yanında büyüdüğü amcası Mehmet Aydın'ı ziyaret etti.

Şehit yakınları ile bir süre görüşen Neşe Toraman, ailelerin acılarını paylaşarak sabır diledi. İlçede şehit yakınları ziyaretlerini sürdüren Neşe Toraman, 1995 yılında Amasya'nın Merzifon ilçesinde trafik kontrolü sırasında araç çarpması sonucu şehit olan Emin Şahin'in eşi Şakire Şahin'i de ziyaret etti.

Eşinin şehit olduğunda kızı Özlem'in 14, oğlu Erden'in ise 10 yaşında olduğunu söyleyen Şakire Şahin, her iki çocuğunun da babalarının mesleklerini devam ettirmek için polis akademisine giderek polis olduklarını söyledi. Kızı ve oğlunun yanı sıra gelini ve damadının da polis olduğunu belirten Şakire Şahin, çocuklarının eşinin mesleğini devam ettirdikleri için gurur duyduğunu ifade etti.

Neşe Toraman, daha sonra 1993 yılında Hatay'da şehit olan Şirin Kılınç’ın ailesini ziyaret etti. Neşe Toraman, ailelere başsağlığı dileklerini belirterek, kendilerinin her zaman şehit yakınlarının yanında olduklarını kaydetti. 

Nurhan İçmez
 

Etiketler: amasya, merzifon

 

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