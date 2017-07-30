Şehit polisin meslektaşları, kızını düğününde yalnız bırakmadı

Şehit babasının arkadaşlarını sosyal medya üzerinden düğününe davet eden Merve Cengiz ve Ufuk Gümüş'ün düğün törenine Osmaniye İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hamit Çoşkun, Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürü Hasan Sezer, MHP Osmaniye İl Başkanı Fahri Kuyulu, Merkez İlçe Başkanı Av. Turgay Akıncı, Özel Harekat polisi Hüseyin Cengiz'in silah arkadaşları ve meslektaşları ile çok sayıda davetli katıldı. Osmaniye Polisevi bahçesinde düzenlenen düğün töreninde misafirleri selamlayan çift, Osmaniye İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman’ın elini öptü. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sema gösterisi yapılarak, ezgi ve ilahiler okundu. Çifte Hasan Şahin Ceylan tarafından Türk bayrağına sarılı Kur'an-ı Kerim hediye edildi. MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli ve MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy da gönderdikleri telgrafla çifti kutladılar.

Merve Cengiz, “Öncelikle düğünümüze katılan herkese teşekkür ediyorum ve saygılarımı sunuyorum. Sosyal medya üzerinden bir çağrı yapmıştım. Allah'ın izniyle babam çok güzel bir yerde, biz onun güzel bir yerde olduğuna inanıyoruz. Vatan sağ olsun diyoruz, başta babam olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Haklarını bize helal etsinler, onlar sayesinde şuan ayakta duruyoruz ve özgürce yaşıyoruz. Rabbim vatanımızı ve bayrağımızı korusun. Çok onurlu, güzel bir şeref, özellikle şehit kızı olmak bundan daha güzel bir duygu olabileceğini düşünmüyorum. Çok eksiğiz ama keşke yanımızda olsaydı demek istemiyorum. Çünkü o bizim yanımızda. Kur'an-ı Kerim’de yer aldığı gibi Allah yolunda ölenlere ölü demeyin, bilakis onlar diridirler. Biz göremiyoruz, babam bizi görüyor, benim için önemli olan buydu” dedi.

Hüzünlü ve buruk olduğunu ifade eden damat Ufuk Gümüş ise, “Yeni evlenen çiftler için en mutlu gün normalde, bizimki buruk. Ama yine de Allah'ın izniyle güzel mutlu bir günümüz. Hüseyin Cengiz, benim babamdan ayrı görmediğim bir insandı, şehit oldu. Biz şehit olmadan önce bir tarih almıştık. Onun söylediği söz bizim için emir hükmündeydi. Allah'ın izniyle düğünümüzü gerçekleştirdik. Hüzün, burukluk var ama davet ettiğimiz sosyal medyadan paylaştığımız bize destek olan herkes buraya geldi. Gelmeyenler de bir şekilde ulaşıp bize tebriklerini ilettiler” şeklinde konuştu.

Şehit olan Özel Harekat polisi Hüseyin Cengiz’in yerine ailenin babası olarak düğüne katıldığını ifade eden Osmaniye İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, “Tabi bugün şehidimizin emanetinin güzel bir gününde bir aradayız. İnanıyoruz ki şehitler ölmez. Hüseyin şehidimiz bugün burayı görüyor, bizim aramızda. Ben genelde elimi kimseye öptürmem. Ama kızımıza ve oğlumuza öptürdüm. Çünkü babalarını temsilen ben buradayım. Babaları gibi hareket etmek adına elimi öptürdüm. İkisinin de gözlerinden öpüyorum. Hem Ufuk’un hem Merve’nin hayatlarında başarılar diliyorum. İnşallah mutlu bir evlilik geçirirler, bizler de onların mutluluklarıyla mutlu oluruz” dedi.

Konuşmakta zorlanan Zeynep Filiz Cengiz ise, “Düğün gününü kendi kesmişti, bence erkendi, vazgeçecektim. Ama dedik ki onun dediği olsun. Değişik duygular içindeyim. Kızımı veriyorum. Mutluyum, Allah huzurlu mutlu, mesut eylesin. Babaları onlarla, Allah'ımla hep beraber” şeklinde konuştu.

Filiz ailesinin tek erkek evladı olan Aytekin Cengiz de, “Babanın burada olmasını çok isterdim. Fakat buradan daha güzel yerde. Eksiliği çok büyük, doldurulamaz bir boşluk bizim için. Gönlümüzde her zaman en güzel yerde, hüznümüzü bir an bunla bastırıyoruz. İsterdim ki burada benim yerime babam olsun” şeklinde konuştu.

Resul Özdil



