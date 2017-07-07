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Şehit polisin naaşı memleketine uğurlandı - Şehit polis memuru Ali Yardımcıoğlu

Şırnak'ta meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Ali Yardımcıoğlu'nun naaşı, düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.

Şehit polisin naaşı memleketine uğurlandı - Şehit polis memuru Ali Yardımcıoğlu

07 Temmuz 2017 10:32

Şırnak'ın Gündoğdu Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında şehit düşen polis memuru Ali Yardımcıoğlu için uğurlama töreni düzendi. 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında düzenlenen törene, Vali Mehmet Aktaş, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Jandarma Komutanı Hünkar Keleş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve şehidin silah arkadaşları katıldı. Şehidin, Türk bayrağına sarılı naaşının katafalka konulmasıyla başlayan tören, özgeçmişi ve dualar okunmasıyla sona erdi. 

Şehidin naaşı, defnedilmek için karayoluyla memleketi Kahramanmaraş’a gönderildi. 

Melih Yiğit


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